Двух активистов задержали на акции у здания парламента Грузии, где премьер-министр Ираклий Гарибашвили представляет ежегодный отчет о выполнении правительственной программы.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, активистов задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

Отметим, что активисты скандировали уничижительную форму имени премьера Ираклия Гарибашвили, которую в последние недели часто используют на антиправительственных акциях.

Заместитель директора департамента патрульной полиции Серги Бзишвили в разговоре с участниками акции призвал их не использовать «нецензурные слова». На вопрос, какие слова он имеет в виду, полицейский сказал, что «сознательно не стал бы их повторять».