Абхазский лидер призвал к вежливому обращению с туристами из России

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания побывал в Сухумском порту, куда в пятницу утром прибыл пассажирский круизный лайнер «Князь Владимир» с 81 пассажиром на борту.

Как пишет агентство «Апсныпресс», президент ознакомился с работой принимающих служб. Бжания сопровождали министр внутренних дел Роберт Киут, и.о. председателя СГБ Тимур Ахиба, заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Рустам Латипов, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

Аслан Бжания пообщался с сотрудниками пограничной и таможенной структур.

«Никаких излишних требований к туристам чтобы не было. Максимум лояльности, вежливо, культурно и предельно корректно», - сказал он.

Бжания призвал абхазских пограничников решать вместе с российскими коллегами «оперативно-значимые вопросы».

Абхазский лидер поднялся на борт лайнера. Генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Александр Ткаченко рассказал ему о взаимодействии с работниками Абхазского морского пароходства и органами государственного управления по вопросам пограничного и таможенного контроля.