Параллельно с выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в законодательном органе у здания парламента прошла акция. Представители оппозиции и гражданские активисты таким образом попытались ответить на ту политику «Грузинской мечты», которая, по их утверждениям, отдаляет государство от Европы. Не обошлось и без инцидентов.

С утра к зданию парламента Грузии стали подтягиваться представители оппозиции и гражданские активисты с плакатами, гласящими: «Грузия без Иванишвили» и «Потревожь Ираклия», правда, имя премьер-министра они написали с буквой, которая преобразует его в оскорбительную форму. Постепенно в парламент на слушание годового отчета Ираклия Гарибашвили стали съезжаться и депутаты.

Представители большинства обычно предпочитают заходить в здание через боковые входы в те дни, когда у заднего проходят акции, однако на этот раз этим негласным правилом решил пренебречь депутат от «Грузинской мечты» Леван Мгалоблишвили. Пройдя мимо толпы активистов и увидев плакат, оскорбляющий, по его мнению, главу правительства, депутат разразился нецензурной бранью, рассказывает очевидица произошедшего, журналистка телекомпании «Пирвели» Нанука Каджая:

«Здесь стоял участник акции, держал плакат, на нем были написаны слова, которые он хотел донести. Леван Мгалоблишвили остановил машину, вышел из нее и оскорбил ребят, я стояла рядом с протестующими, к сожалению, камера не запечатлела момент, когда Мгалоблишвили выругался в адрес протестующего. Я последовала за ним, мне было интересно, что он хотел сказать участникам митинга, а он предпочел выругаться. Видно, нервы у него сдают, потому и перешел на ругань».

Участники акции приводят доводы, почему они избрали такую форму обращения к премьер-министру.

«Мы собрались здесь для того, что т.н. премьер Гарибашвили не смог спокойно сдать свой отчет. Это ответ на ту постыдную политику, которую годы проводит грузинская власть. Мы каждый день все больше отдаляемся от европейской семьи, рекомендации ЕС не выполняются. Кроме того, на протяжении недели мы наблюдаем за насилием над их оппонентами. Общество должно дать ответ премьеру, пока он будет выступать в этом здании, мы создадим для него максимальный дискомфорт», – сказал один из участников акции, член студенческого движения «Шаг».

Требований у участников акции на этот раз нет никаких, митингующие просто постарались донести до премьер-министра, что мнение собравшихся у парламента поддерживает 99% населения, говорит гражданский активист Ника Парулава:

«Он не общается с народом, не общается с нами, мы для него вовсе не люди. Этот режим представляет, возможно, 1% населения, остальные – адресаты насилия. При этом он отлично общается с Бидзиной Иванишвили, Гавриловым, Познером, извиняется перед ними. Сегодня он представляет отчет, в котором рассказывает о какой-то альтернативной Грузии, в которой все идеально. Будто мы приблизились к Евросоюзу. Однако все, что мы видели на протяжении года, – это попытку принять «русский закон», разгоны акций, отказ от поддержки Украины и наших добровольцев, воющих там. Почему он не вспоминает об этом? Эти люди (правительство) – просто носители интересов Кремля».

Во второй половине дня на акции произошел очередной инцидент: полицейские задержали двух участников митинга – представителей молодежного крыла «Национального движения». Об этом сообщил член партии Ираклий Надирадзе:

«Главный вопрос к этим полицейским, если их так можно назвать: когда сюда пришел депутат «Мечты» и выругался в адрес активиста, где они были тогда, почему не отреагировали? Это и есть двойной стандарт и подход, когда задерживают активистов за пустые листки бумаги, за то, что русских депутатов называют русскими, задерживают так же, как в путинской России».

Представители правоохранительных органов объяснили задержания тем, что активисты выкрикивали бранные слова, что, по их утверждениям, нарушает общественный порядок. Это вызвало лишь раздражение участников акции, которые продолжили скандировать имя премьер-министра в оскорбительной форме. Представители партии власти события пока никак не комментировали (на момент написания сюжета акция продолжалась).

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