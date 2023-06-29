В парламенте задумались о запрете на употребление оскорбительных фраз и обязательном аргументировании определенных выражений. Представители от большинства, обвиняющие представителей оппозиции в участившихся нападках на них, приветствуют инициативу своего однопартийца, депутата Мариам Лашхи. Оппоненты властей указывают на то, что подобные ограничения нарушают право человека на свободу слова и выражения.

Пока все находится лишь на уровне идеи, поясняет автор инициативы о запрете на употребление оскорбительных фраз и обязательном аргументировании определенных выражений депутат от большинства Мариам Лашхи. Парламентарий утверждает, что к подобной практике прибегают в Ирландском законодательном органе, однако это пока все подробности:

«Если бы у нас были ограничения, например, на применение в отношении кого-то слова «русский», на оскорбления, была бы возможность сделать замечания. Чаще всего мы слышим выкрики: «русский проект», «русский закон». Политики обязаны аргументировать любое слово. Сначала я изучу эту практику, потом и то, какая практика может успешно работать в Грузии».

Депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе поясняет, что сравнение членов «Грузинской мечты» с представителями российских властей и без закона достаточно аргументировано:

«Да, Ираклий Кобахидзе заявлял, что Запад чинит беспорядки и хаос, что именно Запад поощряет насилие, тем самым (Кобахидзе) делает российское дело, поэтому я и называю Ираклия русским. Если Мариам Лашхи решила наложить на меня за это санкции, естественно, я не поддержу эту цензуру».

Между тем представители парламентского большинства подхватили эту инициативу, заявив, что в последнее время оппоненты все чаще называют их русскими. И это явно вызывает у них крайнее раздражение, на что указывает и случай, произошедший в парламенте две недели назад. Тогда исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе оскорбленный утверждениями оппонентов, что он «русский», заявил, что впредь будет отвечать матом в адрес авторов подобных заявлений.

На вопрос журналистов, не считают ли в правящей партии, что ограничения в первую очередь должны будут коснуться представителей большинства, Ираклий Кадагишвили ответил, что ««Грузинская мечта» реже всех использует подобные эпитеты», а его однопартиец, вице-спикер Арчил Талаквадзе прокомментировал инициативу, в очередной раз применив эти эпитеты в отношении оппозиции:

«На самом деле, «Грузинской мечты» не существует, существует «русский план», частью которого является радикальная оппозиция. Они были частью «русского плана», когда находились у власти, и остаются по сей день... Любое изменение, которое рассматривает, поддерживает и принимает парламент, приводится в соответствие с евростандартами».

Лидер фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава утверждает, что не знакома с подобными евростандартами:

«Это больше советский пример, который вернет это здание (парламента) в самое темное прошлое, над чем постоянно работает «Русская мечта». На этот раз главным лицом они избрали Мариам Лашхи, и очень жаль, что человек, который мог продолжить политическую карьеру за пределами «русского режима», выбирает роль цензора».

Глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили считает, что эта инициатива, якобы направленная на снижение поляризации в политических кругах, возымеет обратный эффект:

«Сначала говорили, что брань и нецензурные выражения неприемлемы, и пытались это криминализировать, как это было в Советском Союзе, а теперь ужесточают требования и говорят не только о запрете нецензурных слов, но и критики. То есть запретят, к примеру, называть какие-то законы русскими, что означает, что они запрещают критику. Если ты критикуешь, к примеру, Ираклия Кобахидзе, тебе нельзя будет говорить что-то, что его обидит. При этом именно правящая партия сегодня больше всего углубляет поляризацию, на что указывают и последние нападения на представителей гражданского общества. Они сами чаще всего нарушают условия, о которых сейчас говорят».

Более того, подобные ограничения нарушают право человека на свободу слова и выражения, говорит Цкитишвили. Что касается самой инициативы, ее автор пока не уточняет, о каких конкретно механизмах пойдет речь.

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