Матч самопровозглашенных республик — Абхазии и Нагорного Карабаха (Арцаха) — который должен был пройти 10 июля в Сухуми, отложен. Об этом сообщили в Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).
Решение связано с «нестабильной ситуацией», из-за которой карабахская команда не может принять участие в запланированном матче, заявили в ConIFA.
Ранее вице-президент карабахской федерации футбола Мгер Аванесян сказал, что матчу может помешать блокировка Азербайджаном Лачинского коридора.
В ConIFA говорят, что новая дата матча будет согласована с абхазской федерацией. Он должен пройти в рамках отборочного цикла чемпионата мира среди непризнанных государств. Турнир пройдет в Курдистане в 2024 году, отборочные поединки же должны завершиться до 31 октября текущего года.
- Азербайджан установил КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре в конце апреля. В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией, которые положили конец Второй Карабахской войне три года назад.
- 15 июня стороны сообщили о стрельбе, которая последовала за попыткой установки азербайджанской стороной флага на мосту Хакари. В Баку заявили, что пропуск машин через Лачинский коридор приостановлен «до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию».
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
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