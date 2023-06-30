Матч самопровозглашенных республик — Абхазии и Нагорного Карабаха (Арцаха) — который должен был пройти 10 июля в Сухуми, отложен. Об этом сообщили в Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).

Решение связано с «нестабильной ситуацией», из-за которой карабахская команда не может принять участие в запланированном матче, заявили в ConIFA.

Ранее вице-президент карабахской федерации футбола Мгер Аванесян сказал, что матчу может помешать блокировка Азербайджаном Лачинского коридора.

В ConIFA говорят, что новая дата матча будет согласована с абхазской федерацией. Он должен пройти в рамках отборочного цикла чемпионата мира среди непризнанных государств. Турнир пройдет в Курдистане в 2024 году, отборочные поединки же должны завершиться до 31 октября текущего года.