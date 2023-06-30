Минэкономразвития Южной Осетии приступило к созданию Агентства по туризму. Глава ведомства Дзамболат Тадтаев подчеркнул, что это инициатива президента Алана Гаглоева, обозначившего туризм одним из перспективных направлений экономики. Алан Парастаев – один из немногих предпринимателей, работающий в этой сфере без малого десять лет, рассказал «Эху Кавказа», кто и зачем приезжает в республику, насколько развит этот сектор и что нужно сделать для его поддержки.

– Алан, вы в туристическом бизнесе без малого десять лет. Для тех, кто не в курсе, вы организовали гостевой дом на территории отцовской усадьбы в живописном Крозе, традиционном месте отдыха жителей республики. Вы организуете конные прогулки, походы, туры по Южной Осетии. Кто к вам приезжает, кого интересуют поездки в Южную Осетию?

– Пока были открыты границы и могли приезжать люди из Евросоюза в Россию, то ко мне приезжало в год по три-четыре группы из Европы, а это немало. География – от Румынии на юге ЕС до Швеции на севере. Приезжали гости из Тайваня, было несколько групп из США.

– Это в какие годы?

– До того, как сначала ковидный карантин все испортил, а за ним и санкционное обострение.

– Из России едут туристы?

– Я как раз переписывался сегодня с группой, которая приедет ко мне из Волгограда. До сих пор в основном приезжали москвичи – процентов восемьдесят. С ними, кстати, легче всего. Несмотря на ожидания, они самые непривередливые, самые некапризные. Наверное, от того, что они все уже видели, их осетинами не удивишь и нашей необязательностью тоже (смеется). Они видели разных людей.

– По вашим наблюдениям, за чем едут туристы из дальнего зарубежья? Что их интересует в Южной Осетии?

Один говорит, был на Мальдивах, другой – в Австралии, может быть, даже видел айсберг. А один из них заявляет, что был в Южной Осетии. И все на минуту замолкают

– Такой вопрос мне уже задавали, и я отшучивался, хотя в моем ответе есть доля правды. Представьте, возвращаются из отпуска сотрудники, условно, некоего биржевого агентства. Коллеги спрашивают их, кто где побывал. Один говорит, был на Мальдивах, другой – в Австралии, может быть, даже видел айсберг. А один из них заявляет, что был в Южной Осетии. И все на минуту замолкают, потому что коллеги уже много где побывали, никого ничем не удивишь, а вот в Южной Осетии из этого офиса еще никто не был – поэтому это круто!

– То есть это такой азарт, побывать там, куда еще никто не ездил?

– Может быть, не знаю, я же не сотрудник биржевого агентства.

– Что их интересует в этой поездке, кроме самого факта, что они побывали в Южной Осетии?

– Например, швейцарцы были сотрудниками какой-то железнодорожной компании. У них было условие посетить железнодорожный вокзал. Они, конечно, были расстроены, когда увидели разобранные рельсы, какие-то атрибуты вокзала. Я их не замечал, но, оказывается, они остались, какие-то железки торчали, где-то что-то висело… При виде этого они едва не падали на колени со слезами на глазах.

Была супружеская чета из Швеции. Внешне они были очень похожи на участников группы АВВА. Если бы я их привел на цхинвальскую площадь, то вокруг них собрались поклонники группы и стали бы задавать им вопросы, брать автографы, настолько они похожи. У них было такое условие – побывать на репетиции какой-нибудь группы, и я с удовольствием повез их на репетицию свой дочери. Они долго не уходили, потом попросили спеть песню АВВА «Waterloo».

– Спели?

– Напели, у них в репертуаре не было этой песни. Зато исполнили «The Final Countdown» – Europe ведь тоже шведская группа (смеется).

Туристов интересует старина. Все шли на старый мост фотографироваться, увы, его уже снесли. Их интересует то, что неинтересно уже нам самим, к сожалению – старый мост, старые дома...

Если я напишу, что мы разрушили Облпотребсоюз – старое здание местных еврейско-армянских деловых кругов, я думаю, они поставят на нас крест как на цивилизованном обществе. Для европейца немыслимо разрушить самое старое здание в городе, про мост я уже не говорю.

Если у тебя есть финансы, восстанови то, что имеет реальную историческую ценность. То, что доказывает, что мы здесь вообще жили когда-то! А мы это рушим

Например, их интересуют фрески. У нас есть в селе Корнис фреска еще византийского мастера. Она под дождем до сих пор. А рядом, не буду говорить кто, строит гигантский комплекс, где есть все, кроме разве что буддистского храма. Но это новострой. Наши думают, что новострой кого-то интересует, и это не их вина. Это вина того же Министерства культуры, которое не сказало им: «Это неинтересно! Это ты строишь для себя!» Если у тебя есть финансы, восстанови то, что имеет реальную историческую ценность. То, что доказывает, что мы здесь вообще жили когда-то! А мы это рушим. Наверное, я далеко отхожу от темы туризма.

– Как раз наоборот – это то, за чем едут люди.

– На моей улице Осетинской в Цхинвале меня две группы туристов заставили остановиться, чтобы сфотографироваться. Там есть старинные кирпичные дома, которые наши почему-то замазывают штукатуркой. На этих домах сохранились старые номера в деревянных ящичках, похожих на скворечники, с подсветкой. Возле этих номеров гости останавливались и фотографировались.

– Местная кухня интересует туристов?

– Им очень интересно то, чего опять-таки у нас нет – демонстрации процесса приготовления. Вот как в Армении – прозрачная перегородка между кухней и залом, через которую видно, как женщины раскатывают тесто, как готовят лаваш…

– То есть просто принести блюдо из кухни и поставить на стол – это неинтересно?

Те же осетинские пироги туристу неинтересны, когда ты рассказываешь, как их готовят, он хочет увидеть это своими глазами

– Интересно, но не настолько. Едой их не удивишь. Это мы думаем, что, кроме осетин, шашлыков ни у кого в мире нет. Те же осетинские пироги туристу неинтересны, когда ты рассказываешь, как их готовят, он хочет увидеть это своими глазами.

И еще такой момент – туристам, которые сюда приезжают, важно общение с местными людьми.

– О каком общении идет речь, чего они хотят услышать, какие темы их интересуют?

– Как пойдет. Вообще, заранее они говорят, что хотели бы услышать про историю, быт… Но я заметил, что, если ты заранее подготавливаешь человека и он начинает хвастаться нашими предками, победами на всех фронтах, всех веков, над всеми империями, – это им неинтересно.

Наверное, пока они сюда ехали, побывали и в других регионах Кавказа. После Грузии им подобные рассказы уже неинтересны, потому что грузин мы не переплюнем в плане возведения себя в ранг вершителей мировой истории.

У меня рядом с гостевым домом росло дерево с дуплом, вековой орех. Тимур придумал, что это дупло обладает магическим свойством – если девушка засунет в него голову, то непременно удачно выйдет замуж. В итоге дерево сломалось...

Другое дело – какие-то рассказы о местном быте, истории любви… Пришедшему со стороны интересны военные истории, но без патриотического пафоса, а какие-то жизненные эпизоды, как их рассказывает, например, Таме (писатель Тамерлан Тадтаев – прим. «ЭК»).

Вот у Тимура хорошо получается (Тимур Цхурбати – депутат парламента первого созыва, общественник) общаться с туристами. У меня рядом с гостевым домом росло дерево с дуплом, вековой орех. Тимур придумал, что это дупло обладает магическим свойством – если девушка засунет в него голову, то непременно удачно выйдет замуж. В итоге дерево сломалось от многочисленных попыток залезть на дерево и засунуть голову в дупло (смеется).

– Что в Южной Осетии раздражает туристов?

– Надо учитывать контингент, посещающий республику. В Южную Осетию едут бывалые туристы, новичок пока сюда не приедет. Как правило, в путешествии по Кавказу у них бывает несколько пунктов. Поэтому по приезде к нам от каждого из народов, где довелось погостить, они уже наслышаны о величии этого народа, об их влиянии на мировую историю, на возникновение языков, математики и медицины тоже. Я думаю, путешествующие по Кавказу перегружены этими рассказами. И когда у нас начинаются те же разговоры и к тому же они становятся еще и долгими, – это, конечно, напрягает приезжего. Я, конечно, не агитирую, чтобы мы совсем не рассказывали про нашу историю, но, когда это приобретает лекционный характер, – это слишком напрягает.

– Напрягают туристов милиционеры, спецслужбы? Наподобие «Кто вы такие? Какова цель приезда?»

– Нет, не особенно. Скорее, наоборот. Были случаи при прохождении иностранцами процедуры на границе, когда вдруг обнаруживались, что они не соблюли какие-то формальности. Наши пограничники всегда шли им навстречу.

– Улыбаются, когда гостей встречают?

Нехорошо, что по существующим правилам иностранец, уже приехавший в Россию, должен еще месяц дожидаться разрешения на въезд в Южную Осетию

– Да, на границе всегда хорошо встречают. Спрашивают, откуда, какими судьбами? Радуются, что люди к нам приехали издалека.

Конечно, нехорошо, что по существующим правилам иностранец, уже приехавший в Россию, должен еще месяц дожидаться разрешения на въезд в Южную Осетию. Мне кажется, это нелогично, потому что при получении российской визы он уже прошел через все фильтры.

– Тем более что и югоосетинская сторона использует те же российские фильтры.

– Да. Но и это правило, в принципе, не очень напрягает. Все равно человек, который решил сюда приехать, принимает решение задолго до путешествия и проблем у него с передвижением не возникает.

– Можно предположить, что если бы этих дополнительных ограничений не было, то приезжало бы больше иностранцев?

– Может быть, и так.

– В Южной Осетии периодически в рамках программы развития предпринимательства проводятся конкурсы бизнес-проектов на льготное кредитование. Проекты в сфере туризма к таким конкурсам допускаются?

– Не было такого, чтобы проводили конкурсы проектов конкретно по туризму. Во всяком случае, мне не сказали, мол, у нас на следующий год туризм в приоритете, готовьтесь к конкурсу льготных кредитов. Я два раза брал кредиты на общих основаниях, с трудом отдавал. Помню кто-то из прежних министров, кажется, это был Доментий (Кулумбегов – экс-председатель правительства – прим. «ЭК»), говорил, что туризм в Южной Осетии неперспективен.

– Это когда было?

Туризм неперспективен, а квайсинские шахты перспективны. Хиреют шахты в России, в той же Северной Осетии по дороге сюда, а они здесь хотят восстановить шахты!

– Еще при Леониде Тибилове, хотя я считаю его одним из самых эффективных президентов, и именно при нем я был одним из первых, кто занялся туризмом. Тем не менее тогда считалось, что турбизнес неперспективен. Это интересно! Туризм неперспективен, а квайсинские шахты перспективны. Вот сейчас шахты хотят восстановить. В радиусе тысячи километров нет ни одного предприятия по переработке руды. Хиреют шахты в России, в той же Северной Осетии по дороге сюда, а они здесь хотят восстановить шахты!

– Так и железной дороги нет. Непонятно, как и куда они будут возить руду -самосвалами через перевал?

– О железной дороге я уже не говорю…

– Из сказанного вами следует, что туристическая отрасль остро нуждается в поддержке государства.

– Назовем это содействием. Мы уже устали от «помощи», «помощь» … Это слово режет слух, лучше пусть будет содействие.

– По вашим наблюдениям многие в республике хотели бы заняться турбизнесом?

– Очень много таких, кто хотел бы и кто «сгорел» – в смысле не обанкротился, но желание пропало, потому что оказалось трудно. У многих были такое надежды, что стоит написать «гостиница» – и сразу повалят посетители...

– Накануне глава Минэкономразвития объявил о создании туристического агентства. Что бы вы, исходя из вашего опыта, посоветовали сотрудникам создаваемой организации?

Коль уж создают турагентство, может быть, спросить тех, кто, в том числе, будет реализовывать планы этого агентства: «Что вы хотите?»

– Просто спросите меня. Не говорю, будто я великий турагент или деятель турбизнеса, но, если участь мой сегмент, я один из очень немногих, нас мало в республике. И коль уж создают турагентство, может быть, спросить тех, кто, в том числе, будет реализовывать планы этого агентства: «Что вы хотите?» Хотя, недавно была встреча с туристическими деятелями.

– Кто проводил?

– Не буду говорить, кто конкретно, скажем так, государственная структура. Нам сказали: «Срочно пришлите ваши данные, мы должны создать сайт». Я послал свои данные, но пока мне адрес этого сайта не сообщили.

– Как вы находите своего туриста без помощи турагентств и информационных сайтов?

– Сижу в интернете, формирую рассылки… Все туристы, кто приезжает, жалуются, что нас очень мало в интернете, что нет югоосетинских туристических сайтов. Но для создания сайта, для его продвижения нужны деньги… Поэтому меня вдохновила эта встреча, на которой нам объявили, что сайт скоро будет создан, потому что распространять информацию о себе через социальные сети явно недостаточно. Неслучайно туристы и турагенты, которые ко мне приезжают, все в один голос говорят: «Делайте сайт».

– А до тех пор придется работать с рассылками…

– Иногда случаются забавные истории. Из Сочи у меня бывают гости и из Кисловодска. Сочинцы говорят, что их город уже не тот, уже явно не курорт. Жители Кисловодска отмечают, что у нас все еще нетронутая природа.

– Тепло, цикады поют.

– Да, у нас теплее.

– Цикады поют?

– Цикады? Да, конечно.

– А на Северном Кавказе цикад нет.

– У вас нет? А здесь достали …

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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