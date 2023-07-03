Украина предлагает послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

Зеленский пишет, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии в Украине и выразить «решительный протест», а также попросить его покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси, сообщает SOVA.

«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить свой решительный протест и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Еще раз призываю власти Грузии передать гражданина Украины Михаила Саакашвили Украине для необходимого лечения и ухода. И я призываю наших партнеров разобраться с этой ситуацией, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно правительство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - базовая европейская ценность», - пишет лидер Украины.

Этот шаг Киева вызван шокировавшими кадрами физического состояния третьего президента Грузии, который выступил дистанционно на заседании суда по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

Кадры физического состояния экс-президента Грузии шокировали европарламентариев. Свою поддержку выразил Саакашвили глава офиса Зеленского - Андрей Ермак, а также советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, третий президент Грузии заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями, они окончательны и обжалованию не подлежат.

При этом Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании «Имеди» и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца Imedi Бадри Патаркацишвили.