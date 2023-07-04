МИД Грузии: решение Киева – вмешательство во внутренние дела страны

МИД Грузии назвал «вмешательством во внутренние дела суверенного государства» решение Киева, согласно которому послу Грузии предложено покинуть территорию страны для консультаций с Тбилиси. Внешнеполитическое ведомство выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с этим, пишет СОВА.

«Это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений и печально, что официальный Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественного государства и его народа», – говорится в заявлении МИД Грузии.

В Тбилиси утверждают, что решение Европейского суда по правам человека «подтвердило высокие стандарты, проявленные государством в отношении защиты прав Михаила Саакашвили».

МИД отмечает, что решение Киева наносит вред «стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Надеемся, что официальный Киев пересмотрит собственное решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений двух стран», — сказано в заявлении МИД Грузии.