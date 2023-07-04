Обзор грузинской прессы

Столкновения политических групп в Грузии в последние 30 лет стали традицией, пишет газета «Квирис палитра». Как правило, ситуация накаляется в моменты, когда правящая партия теряет поддержку электората, и ее основной опорой становятся силовые структуры. В такой ситуации не исключено, что конфликт может перерасти в нечто более масштабное, уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Пока нет признаков того, что в стране может начаться гражданское противостояние, однако события в скором времени могут начать развиваться именно по этому сценарию, говорит респондент издания. Подобные столкновения наблюдались и в 2011 году, однако ситуация не переросла в гражданский конфликт лишь потому, что Бидзина Иванишвили смог объединить оппозиционный электорат. Сегодня в оппозиции нет такого политического лидера и политической силы, способной выполнить эту миссию, поэтому в скором времени может взорваться отрицательный заряд, что станет катастрофой для страны, считает Дзабирадзе. В этом с ним соглашается старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики Тенгиз Пхаладзе.

Если произойдет радикализация и народ выйдет на улицы, с ситуацией будет невозможно справиться

«Если общество привыкнет к самосуду, это приведет к катастрофе. Выборы в нашей стране всегда проходят на фоне напряженной обстановки и при высокой политической температуре. И ситуация будет лишь становиться напряженнее. Если произойдет радикализация и народ выйдет на улицы, с ситуацией будет невозможно справиться. Мы можем получить такой гражданский конфликт, который разрушит государство», – сказал Пхаладзе в интервью газете.

Во избежание развития подобных событий власти должны четко высказаться по этому вопросу и однозначно заявить, что нападение на оппонентов недопустимо, считают респонденты издания.

«Дебаты больше походили на войну пропагандистских посылов власти и оппозиции», так депутат парламента Грузии 4-го созыва Леван Шенгелия комментирует выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Высшем законодательном органе.

Власти заявляют, что добились успеха, а население находится в тяжелом состоянии, поэтому вместо предоставления аргументов кричат, проявляют агрессию и презрение

«Эта пропаганда вошла в такую фазу, что уже не осталось места для объективных рассуждений и анализа. Власти заявляют, что добились успеха, а население находится в тяжелом состоянии, поэтому вместо предоставления аргументов кричат, проявляют агрессию и презрение, а также прибегают к «зомбированию» населения с помощью формулы – «А что, войны хотите?!» И им удалось убедить значительную часть населения в том, что единственная возможность выжить заключается в бездействии, что любое действие приведет к немедленному физическому уничтожению страны», – считает респондент информационного интернет-агентства interpressnews.

Более того, оппозиция противостоит этой негативной политике правительства лишь пропагандой.

Согласно грузинскому законодательству, предвыборный период начинается за 60 дней до голосования, однако сегодня можно утверждать, что политические партии начали предвыборные кампании, а с целью формирования определенных настроений у электората стороны прибегают к критике оппонентов и используют черный пиар. При этом простая истина заключается в том, что безопасность, прогресс и процветание могут быть достигнуты лишь путем консолидации и мобилизации общества вокруг национальных целей, максимально активных действий, сказал Шенгелия.

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«Матч молодежной сборной Грузии по футболу с командой Израиля мог бы закончиться в пользу крестоносцев, если бы в нем принял участие Хвича Кварацхелия», – уверен журналист информационного интернет-агентства sportall Гвтисавар Антадзе. Тем не менее он призывает болельщиков уважать решение футболиста. Кроме того, корреспондент уверен, что после чемпионата Европы грузинскими футболистами до 21 года заинтересуются топовые клубы.

У всех вас есть право критиковать Кварацхелия, но нельзя переходить границы!

«У всех вас есть право критиковать Кварацхелия, но нельзя переходить границы! Что касается самого турнира, он был важен для Грузии с точки зрения повышения трансферного интереса в отношении наших игроков. Невозможно было не восхититься игрой обороны нашей молодежной команды, что отразится на дальнейшей карьере футболистов. Стоит отметить лидерские качества Сабы Сазонова, его физическую силу и в то же время скорость. Также очень убедительно провел турнир Ива Гелашвили, он прекрасно «читает» игру. Есть игроки, у которых сейчас нет стабильной клубной карьеры, и важно это изменить», – написал журналист издания.

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