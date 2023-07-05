«Бавария» интересуется грузинским вратарем Георгием Мамардашвили

Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили может перейти в «Баварию». По информации авторитетного спортивного журналиста Фабрицио Романо, 22-летний голкипер входит в список потенциальных трансферных целей мюнхенского клуба.

По его словам, переговоры о трансфере могут начаться в ближайшие дни. Сам футболист также заинтересован в переходе в «Баварию».

Как сообщалось ранее, Мамардашвили интересуются английские и итальянские клубы.

Вратарь выступает за сборную Грузии. При этом он сыграл и на чемпионате Европы за грузинскую молодежку в Тбилиси, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2023.

В прошлом сезоне Мамардашвили провел 38 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге, пропустив 45 мячей и 7 раз сыграв на ноль.