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Югоосетинский парламент утвердил нового генпрокурора

Григорий Собаев

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия поддержали кандидатуру Григория Собаева на пост генерального прокурора.

Как пишет агентство «Рес», назначение Собаева было поддержано единогласно в ходе открытого голосования на заседании сессии.

Югоосетинский лидер Алан Гаглоев, предложивший кандидатуру Собаева, поблагодарил депутатов и выразил готовность к диалогу с парламентом.

Отметим, что депутат парламента Амиран Дьяконов обратился к новому генпрокурору с просьбой объективно довести до логического конца резонансные уголовные дела.

Депутат Давид Санакоев напомнил об уголовном преследовании бывших высокопоставленных чиновников – в частности, экс-генпрокурора и экс-главы МВД.

Отвечая на вопрос о расследовании дела о смерти Инала Джабиева, новый генпрокурор заявил, что «расследование не остановилось» и «все виновные понесут наказание».

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