Депутат Верховной Рады Украины, бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского, предложившего отправить посла Грузии на консультации в Тбилиси.

Она считает, что это – «еще одно новое неуместное слово руководства Украины в дипломатии».

«Бывшие дипломаты, которые есть среди моих друзей в соцсети, не подскажете ли — что это за формула разрушения отношений?

Во-первых, уже более одного года, как отозвали нашего посла из Грузии, и уже больше года, как не назначен новый посол.

Вы решили, что так успешно можете действовать в Грузии без реальных инструментов по изменению политики и без зависимостей?

Подумали, что так вы будете более эффективно услышаны? Мы нашли настоящее государство-врага и выгоняем посла???

В конечном счете мы сами рушим отношения с государством, где у Украины есть полная поддержка общества, с государством, которое может быть партнером, несмотря на сложности», – написала она в соцсети.

Отметим, что Климпуш-Цинцадзе представляет в парламенте Украины партию «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Её супруг – грузинский военачальник и дипломат Арчил Цинцадзе.