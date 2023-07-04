У грузинского посла в Украине остаются сутки до отъезда в Тбилиси. Посол Георгий Закарашвили был вызван в украинский МИД. По решению президента Зеленского дипломату «было поручено» отправиться в Тбилиси для решения вопроса о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Киев готов безотлагательно принять бывшего президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили для лечения и ухода за ним. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе действия Киева назвал оскорбительными.

Освобождения Михаила Саакашвили, и тем более его отправки в Киев, не будет. Это вкратце. А развернутый ответ на «решительный протест» украинского МИДа и заявления президента Владимира Зеленского о состоянии здоровья бывшего президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили в конце рабочего дня дал министр юстиции Рати Брегадзе.

Возмущение Киева и европарламентариев после появления изображения изможденного Саакашвили в тбилисском суде он назвал второй волной лживой пропаганды, наносящей вред имиджу страны и ставящей целью достижение незаконной свободы осужденного Саакашвили. Министр Брегадзе отметил, что ходатайство об отсрочке заключения или отправке бывшего президента на лечение за рубеж после грузинской Фемиды отклонили и в ЕСПЧ. Но не только поэтому неприятно «Грузинской мечте» решение президента Зеленского отправить грузинского посла из Киева в Тбилиси на консультации для разрешения вопроса, связанного со здоровьем Саакашвили:

«Это очень печально. Тем более что Грузия стоит рядом с украинским народом в абсолютно всех кризисных ситуациях. Именно потому особенно печально такое заявление. Здесь нужно отметить тот факт, что наши дипломаты в числе других ценой собственной жизни до последней минуты оставались в Киеве, и в то время, когда Киев бомбили. Конечно же, это (позиция Киева) для нас категорически неприемлемо».

Тем не менее, как отмечается уже в заявлении грузинского МИДа, Тбилиси, учитывая ситуацию в Украине, не будет предпринимать ответных шагов вслед за «решительным протестом» украинских властей и фактическим выдворением грузинского посла Георгия Закарашвили. Во внешнеполитическом ведомстве оставляют надежду на то, что Киев пересмотрит свое решение. «С позицией Тбилиси ознакомил украинскую сторону» грузинский дипломат Закарашвили, говорится в пресс-релизе грузинского МИДа.

«Это чрезвычайно жесткая форма дипломатии, но грузинское правительство этого заслуживает», – еще накануне заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя поручение президента Зеленского дать послу 48 часов на отъезд в Тбилиси для консультаций и решения вопроса с Саакашвили. Уже в сегодняшнем заявлении украинского МИДа о вызове грузинского посла в ведомство Кулеба многие в Тбилиси прочитали между строк поручение Киева послу Закарашвили – «без Саакашвили не возвращаться».

«Грузинскому дипломату было сказано, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода», - говорится в заявлении МИД Украины.

О том, как оскорбили «Грузинскую мечту» заявления Киева, с утра сказал председатель правящей силы Ираклий Кобахидзе, обвинив «высокопоставленных украинских чиновников» в пособничестве Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы в 2020 году. В подробности вдаваться Кобахидзе не стал:

«Все это содержит оскорбления, но не хочу углубляться. Наше желание – хотя бы в одностороннем режиме остаться с украинскими властями».

Сам Михаил Саакашвили заступничество президента Зеленского назвал на своей странице Facebook «эталоном человечности». О том, что «Грузинской мечте», ее основателю Бидзине Иванишвили придется очень скоро удовлетворить требование украинского президента, заявил сегодня вечером помилованный недавно президентом медиа-менеджер Ника Гварамия. Впервые после освобождения из заключения он навестил в клинике «Вивамеди» Михаила Саакашвили:

«Отправка посла – это начало тяжелого этапа в дипломатических отношениях. Нам должно хватить прагматизма, нужно задуматься, что нас ожидает впереди. Смело и прямо можно сказать, что президент Зеленский – моральный лидер мира, и когда такой человек обращается с такой просьбой – нужно выполнить эту просьбу. Вот представьте: Путин что-то просит или говорит грузинской власти – не дожидаясь завершения цитаты (Путина), грузинская власть уже выполнила бы это, позорно это сделала», – уверен Ника Гварамия.

Незамедлительного освобождения Саакашвили потребовали и в его партии «Нацдвижение». Там убеждены, что грузинская власть, медля с освобождением, учитывает желание российского президента Путина, потому что, как заявил генсек партии Петре Цискаришвили, «больше всех он (Путин) боится своего главного политического оппонента (Саакашвили)».

Другие оппоненты и наблюдатели предостерегают власти не доводить дело до разрыва дипотношений. Заявления «Грузинской мечты» о помощи Украине многие считают эфемерным. И без того натянутые отношения «Грузинской мечты» с Киевом из-за отказа в экстрадиции Саакашвили и других представителей бывшего правительства еще больше натянулись после российской интервенции в Украину и отказа грузинских властей вводить двусторонние санкции против России. Тогда почти сразу же, в том числе и из-за отказа Грузии помогать Украине вооружением, президент Зеленский отозвал посла Украины из Грузии и так и не направил нового. Теперь высылают из Киева уже грузинского посла в Тбилиси. Специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардия заостряет внимание на ответственности грузинской власти:

«Зеленский своим заявлением защищает гражданина своего государства. Это естественно. Неестественны действия нашей власти. Мы видим усугубление натянутых отношений между нашими странами, практически замороженные дипотношения – это ответственность власти. Правительство должно действовать, исходя из долгосрочных интересов страны, и не принимать эмоциональные решения, исходя из интересов сохранения власти».

Наблюдатели ожидают, что сложившуюся ситуацию «Грузинская мечта» будет использовать для усиления антиукраинских настроений среди своих избирателей. Есть мнение, что такое противостояние и отношение нынешней власти к бывшему президенту так же негативно отразится на европейских перспективах страны. Хотя теоретически остается шанс, что посол Закарашвили сможет сыграть роль «гонца», и, возможно, кулуарно Тбилиси и Киев смогут договориться в вопросе освобождения Саакашвили. Правда, в это мало кому верится. У грузинского посла Георгия Закарашвили остались сутки из выделенного президентом Зеленским срока на то, чтобы покинуть Киев.

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