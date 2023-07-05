Альпинист, пропавший в Северной Осетии, вышел на связь из Грузии

Альпинист из Самарской области, которого со 2 июля искали на горе Казбек российские спасатели, вышел на связь из Грузии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главное управление МЧС по Северной Осетии.

«Потерявшийся 2 июля на горе Казбек альпинист вышел на связь. Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии. Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.

Пограничная полиция Грузии сообщение российского ведомства пока не комментировала. Новость будет обновлена по мере поступления дополнительной информации.

О пропаже альпиниста при восхождении на Казбек стало известно вечером 2 июля. Находясь в группе из трех человек, он отстал от остальных и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 метров.