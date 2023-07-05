«Абхазию могут объявить частью России», сообщил телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на «интересный доклад, подготовленный целой группой военных, экономических и политических специалистов». В нем якобы идет речь о том, какие шаги могут быть предприняты «в противостоянии с Западом, если контрнаступление ВСУ будет в той или иной мере успешным».

«Кремлевская табакерка» не впервые выступает каналом для информационных вбросов о планах Кремля в отношении соседних с Россией стран. Ровно год назад, в преддверии годовщины августовской войны, телеграм-канал сообщал о том, что недовольный отсутствием успехов в Украине президент Владимир Путин задумал очередную «маленькую победоносную войну». В качестве жертвы он якобы определил две страны – Грузию и Казахстан. «Речь идет о договоренности и фактическом поглощении без масштабных боевых действий (или без таковых вовсе), но поджигать регион, вероятно, будут с территории Абхазии и Южной Осетии», – говорилось в тогдашнем сообщении канала.

В этом году «Кремлевская табакерка» решила продолжить тему. По информации авторов канала (которую невозможно проверить), авторы вышеназванного доклада выделили несколько «интересных сценариев», в том числе, что «Абхазию могут объявить частью Российской Федерации. Через проведение референдума и в целом по сценарию тех же ДНР и ЛНР. Почему только Абхазию, а Южную Осетию нет? ЮО остается независимым (частично признанным) государством. И этот элемент позволит в будущем держать ситуацию в Грузии под контролем, а в случае необходимости даже вернуть Южную Осетию в состав Грузии на условиях автономии».

Присоединение Абхазии, «цитирует» авторов доклада «Кремлевская табакерка», расширит территорию РФ и позволит показать электорату, что «русские своих не бросают». В качестве варианта предлагается сделать Абхазию курортом, куда будут отправлять бюджетников из числа педагогов, силовиков и чиновников, что должно дать толчок для развития региона.

Никого из авторов «интересного доклада» телеграм-канал не называет, но в российской экспертной среде есть люди, которые придерживаются похожих воззрений. Можно вспомнить то, как в Южной Осетии полтора года назад было объявлено о намерении в очередной раз провести референдум о присоединении к РФ, и тут же депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что надо такой же референдум провести и в Абхазии.

Заявления о необходимости включения Абхазии в состав РФ не раз звучали в российском информационном поле в последние десять лет, и они всегда вызывали громкую возмущенную реакцию и властных структур, и представителей общества в Абхазии.

Ответ на публикацию «табакерки» дал телеграм-канал «Абхазия – центр», который отметил, что «тема присоединения Абхазии к России в самой черноморской республике непопулярна как никогда». «Не брать в расчет это обстоятельство кремлевские технологи никак не могут, а если надеются отмахнуться, то иначе как безмозглостью и преступной халатностью назвать это нельзя. Сейчас мысли о том, что «Абхазия – это Россия», точно никто не будет высказывать».

Но подобный настрой в Абхазии присутствует, когда все сыты и находятся в безопасности, продолжает строить свои предположения «Абхазия – центр». И что же делать российскому политтехнологу? Правильно – исправить настроения, затронув сытость и безопасность. И если в первом случае более или менее все понятно (дотации, пенсии, граница, экспорт-импорт и т. д.), то «от второй части мурашки бегут по коже». Ведь самый эффективный вариант присоединения Абхазии к России – это война с Грузией. «Конфликт несложно организовать, а потом на волне инстинктивных, рефлексных настроений провести референдум и организовать обращение парламента», – резюмирует «Абхазия – центр».

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к абхазскому общественно-политическому деятелю и блогеру Тенгизу Джопуа с вопросом, как бы он объяснил, что может двигать авторами «Кремлевской табакерки» или «интересного доклада» (если таковые существуют в реальности) - желание прощупать почву в Абхазии или полная оторванность от реалий? Похоже, Джопуа склоняется ко второму ответу:

«Ну, кто-то очень хочет, может быть, представить картину таким образом. В Абхазии нет таких настроений, чтобы стать частью какого-то другого государства. Это просто очевидно, внутренняя атмосфера, она такая. Если даже эта тема возникнет, у нас есть законодательно введенные ограничения, уголовная ответственность возникает у лиц, которые просто инициируют этот вопрос в обществе, публично... Ну, я думаю, что есть какая-то категория людей (в Москве), которые просто не знают реальности, они сидят в кабинетах и пытаются свои грезы, мечты реализовать на бумаге. Это не аналитика. Аналитика должна опираться на какую-то фактологическую базу. На что они опираются, я понять не могу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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