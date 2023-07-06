Против экс-главы фонда, основанного Бидзиной Иванишвили, возбудили дело

Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту присвоения крупной суммы в криптовалюте и легализации незаконных доходов. В заявлении ведомства указаны инициалы обвиняемого – Г. Б.

СМИ выяснили, что речь идет о Георгие Бачиашвили – бывшем главе Фонда соинвестирования, основанного экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили.

По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый инвестировал личные средства и переданные ему иностранным инвестором сумму в добычу криптовалюты. При этом инвестор вложил в проект 5 млн долларов, а компания обвиняемого – 1,3 млн долларов. Прибыль стороны должны были распределить пропорционально вложенным инвестициям. Однако, по информации прокуратуры, в октябре 2017 года обвиняемый передал инвестору только лишь 536 900 долларов, а оставшиеся биткоины, стоимость которых на тот момент оценивалась в 39 215 820 долларов, присвоил себе. Впоследствии обвиняемый незаконно легализовал доходы, утверждают в прокуратуре. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Бачиашвили на стал комментировать заявление прокуратуры, отметив, что на вопросы журналистов ответит его адвокат.

Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования со дня его основания в 2013 году. Он покинул пост в 2019 году, возглавив Консультативный комитет фонда.

Отметим, что в 2014-2015 годах в Грузии работала компания BitFury, открывшая дата-центры в Гори и Тбилиси. В 2018 году в Фонде соинвестирования заявили, что в 2014 году выделили BitFury 20 млн долларов, а в 2015 году компания полностью вернула кредит.

Фонд соинвестирования финансировал ряд крупных проектов Бидзины Иванишвили. Среди них – комплекс «Панорама Тбилиси» и торговый центр Galleria Tbilisi.