Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Документ опубликован на сайте российского ведомства.

Грузинские власти разрешения на новые рейсы пока не выдавали.

Большая часть допусков выдана российским ведомством авиакомпании Red Wings, которая хочет выполнять рейсы по следующим направлениям:

Из Владикавказа в Батуми и Тбилиси (по семь рейсов в неделю)

Из Екатеринбурга в Батуми и Кутаиси (по семь рейсов)

Из Жуковского в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Казани в Батуми и Кутаиси (по семь рейсов)

Из Краснодара в Тбилиси (в документе указано увеличение частоты с трех до семи рейсов), Батуми и Кутаиси (по семь рейсов)

Из Махачкалы в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Минеральных вод в Батуми и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Москвы в Батуми и Кутаиси (в документе указано увеличение частоты с трех до семи рейсов)

Из Нижнего Новгорода в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Перми в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Ростова-на-Дону в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Самары в Батуми и Кутаиси (по семь рейсов)

Из Сочи в Тбилиси (увеличение частоты с трех до семи рейсов), Батуми и Кутаиси (по семь рейсов)

Из Тюмени в Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Уфы в Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Из Челябинска в Батуми, Кутаиси и Тбилиси (по семь рейсов)

Кроме того, полеты в Грузию могут начать авиакомпании «Россия» (Сочи-Тбилиси, семь рейсов в неделю) и «Ямал» (Тюмень-Тбилиси и Тюмень-Батуми, по одному). В авиаперевозчиках решение российского ведомства пока не комментировали.

Напомним, что в настоящее время прямые рейсы между Грузией и Россией выполняют авиакомпании «Азимут» (с 5 июля – по два рейса в день между Москвой и Тбилиси), Georgian Airways (с июля – 10 рейсов в неделю между Москвой и Тбилиси). В ближайшие дни рейсы Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва начнет выполнять Red Wings.