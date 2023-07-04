Грузия и Россия наращивают динамику авиасообщения, что становится дополнительным раздражителем и без того непростых отношений между Украиной и Грузией. На днях Georgian Airways попали под санкции этой страны, и, несмотря на ответную реакцию правительства Грузии, эксперты не исключают, что углубление авиасообщения с Россией может привести к санкциям на международном уровне. На этом фоне стороны анонсируют увеличение частоты полетов – до 24 рейсов в неделю.

После того как Georgian Airways предложила россиянам транзитные рейсы в Европу, компания сразу оказалась в «черном списке» Украины – своим указом президент Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет. Ограничения включают блокирование активов авиакомпании, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и т.д.

В специальном заявлении по этому вопросу президент Украины отметил, что санкции против нарушителей выйдут на международный уровень.

«Сегодня опубликован очередной пакет санкций Украины против тех, кто помогает России вести эту террористическую войну. И это не только граждане России. Все в мире, кто будет помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира», – заявил президент Украины 1 июня.

На сегодняшний день Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы в Россию. В ее парке три пассажирских лайнера и один грузовой самолет. До пандемии компания осуществляла ежедневное авиасообщение с Украиной. Ее учредитель Тамаз Гаиашвили призвал власти Грузии срочно отреагировать на «поступок украинской стороны».

Реакция не заставила себя ждать. 3 июня после заседания правительства вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили подверг критике действия украинской стороны, которая, по его словам, «находится под влиянием оппозиции:

«Это было политически мотивированное решение, что не вписывается в тот стандарт отношений между странами, которые есть у Украины и Грузии. К сожалению, мы увидели еще одно очень недружественное решение от украинских властей. Думаю, в этом замешана рука нашей оппозиции, так как некоторые группы пользуются благосклонностью власти Украины. Думаю, в этом кроется причина: когда предоставляется неверная информация и, соответственно, принимаются решения, которые вредят отношениям между двумя странами».

Следом в МИД Грузии был вызван представитель посольства Украины, где от него потребовали разъяснений по поводу включение грузинской авиакомпании в санкционный список Украины.

«На встрече была выражена озабоченность по поводу указанного решения, которое, по мнению грузинской стороны, является необоснованным», – говорится в сообщении МИД Грузии.

По мнению оппозиции, прямые рейсы позволяют большему количеству россиян использовать Грузию для поездок в Европу. В то время когда санкции западного мира служат оказанию давления на Россию с целью прекращения агрессивной войны против Украины, позицию правительства Грузии можно рассматривать в качестве поощрения действий РФ, говорит представитель ЕНД Васо Урушадзе:

«Вместо того чтобы Грузия наравне со всем цивилизованным миром предпринимала усилия против террористического режима России, она, напротив, всячески помогает ей в обходе санкций, предоставляет свою территорию для экономической деятельности, препятствуя этим нашему историческому выбору в пользу ЕС. Власти своими действиями наносят вред нашему государству».

На фоне роста напряженности Georgian Airways, напротив, анонсирует интенсификацию полетов в московском направлении. Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте помимо ежедневных стала продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Российская компания «Азимут» также увеличивает частоту полетов между Москвой и Тбилиси. С завтрашнего дня вместо семи рейсов в неделю «Азимут» будет выполнять 14 – по два рейса в день.

Кроме того, российская Red Wings будет летать по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и Сочи-Тбилиси-Сочи. Первый рейс из Москвы в Кутаиси будет выполнен, предположительно, 10 июля, из Сочи в Тбилиси – 11 июля.

Напомним, до мая в расписании Тбилисского международного аэропорта практически отсутствовали пересадочные рейсы, однако уже с прошлого месяца Georgian Airways предлагает россиянам транзитные рейсы в Европу – с пересадкой в Тбилиси.

В Грузии опасаются, что, в случае попадания под санкции какой-либо грузинской авиакомпании или Тбилисского международного аэропорта, страна потеряет все шансы получить статус кандидата в конце года. Опасения подкрепило и то, что в середине мая в Госдепартаменте США заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций.

Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чечелашвили считает шансы на международное введение санкций более чем реальными:

«Действия украинской стороны были вполне прогнозируемыми и даже, я бы сказал, запоздалыми. Я думаю, что существует реальная опасность, что этому примеру Украины последуют многие страны Европы».

Впрочем, судя по риторике властей Грузии, угроза санкций не является для них помехой: недавно были озвучены новые планы по строительству нового аэропорта на месте военной базы в Вазиани, вблизи Тбилиси. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта, который в рекордный 2018 год обслужил 3 миллиона 800 тысяч пассажиров. В случае реализации идеи строительство обойдется казне в 400 миллионов долларов. Как было заявлено на заседании правительства, в скором времени Грузия станет ведущим на Южном Кавказе транспортным хабом.

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