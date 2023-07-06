Газета «Независимая Республика» публикует интервью с председателем​ политической партии «Форум народного единства Абхазии» Асланом Барциц.​ Отвечая на вопросы издания, он заявил о попытке власти установить в Абхазии авторитарно-олигархический режим.

Стало понятно, что команда Бжания – Анкваб полностью отказалась от предвыборных обещаний и стала активно продвигать идеи авторитарно-олигархического режима»

«Когда команда Бжания – Анкваб пришла во власть, мы (в том числе ФНЕА и я лично как председатель) приходили на все существующие площадки, чтобы открыто говорить и обсуждать вопросы, которые, как мы думали, они обещали народу на выборах реализовать. Мы никогда не отказывались от диалога, от контактов. Однако на определенном этапе стало ясно, что все это делается лишь для галочки. Ничего практически полезного из ими обещанного на выборах они ни для государства, ни для общества принести не собирались. И когда это стало понятно, мы, естественно, покинули такие площадки. Когда комиссия по конституционной реформе была создана, нас в ее составе не было. И что эта комиссия создала? В конце концов, она просто развалилась, и никаких практических шагов сделано не было. Стало понятно, что команда Бжания – Анкваб полностью отказалась от предвыборных обещаний и стала активно продвигать идеи авторитарно-олигархического режима», – отметил Аслан Барциц.

Политик подчеркнул, что решение важнейших вопросов развития государства «кулуарно, как это сегодня имеет место, недопустимо». Он уверен, что без консенсуса в обществе такие вопросы нельзя решать качественно.

«Для того чтобы он был, это нужно обсуждать, предлагать обществу публичное обсуждение. Да, будут какие-то спекуляции отдельных личностей, я допускаю, но этот путь необходимо пройти. А закрытость, кулуарность, вплоть до того, что журналистов пускают в администрацию президента по принципу «своего пула», который выдаст информацию так, как наверху посчитают нужным, – просто недопустимы. Безусловно, у государства могут быть закрытые совещания по определенным темам, но сегодняшняя закрытость, отчуждение от общества, навешивание ярлыков – недопустимы. Ведь сегодня, если ты не согласен с официальной точкой зрения – ты враг чего-то большого, враг России, в конце концов, враг еще кого-то. Это что за подходы и методы?» – сказал Аслан Барциц.

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«Нужная газета» напоминает, что 22 июня в парламент Абхазии поступил законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов». Издание уточняет, что в связи с этим общественная организация «Ахьяца» выступила с требованием прямого эфира на Абхазском телевидении.

В заявлении «Ахьяца» говорится: «Вышеуказанный законопроект вызвал бурную реакцию в общественно-политических кругах, а также среди обычных граждан, справедливо полагающих, что предлагаемая к принятию норма несет угрозу демографическому балансу в республике, представляет угрозу для стабильного и независимого развития государства. В этой связи, несмотря на то, что законопроект проходит стадию обсуждения в правовом комитете, считаем необходимым предоставить площадку АГТРК для проведения прямых эфиров, чтобы общество также имело возможность публично, открыто и без купюр высказать свою позицию по этому вопросу с экранов национального телевидения. Мы также настаиваем на том, чтобы в этих эфирах приняли участие представители исполнительной власти, так как хотим понять, что их толкнуло на продвижение этого законопроекта».

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Газета «Республика Абхазия» пишет о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья. В Очамчырском районе зарегистрировано сто сорок шесть детей с ОВЗ. Но это официальная цифра, а есть еще и такие, которых родители по разным причинам не поставили на учет.

Директор Очамчырского Дома юношества и руководитель Центра развития детей с ограниченными возможностями здоровья Сельма Зантария сообщила, что в 2008 году к их центру присоединились еще два подобных центра развития детей с ограниченными возможностями здоровья – в Гале и Ткуарчале: «У нас общая платформа деятельности. Раз в квартал мы устраиваем общий праздник, ездим в гости друг к другу. Дети с ограниченными возможностями встречаются, общаются, начинают дружить».

В Очамчырском районе 27 сел. Представители Центра развития выезжают в те из них, где живут более трех-четырех детей с ограниченными возможностями. Специалисты центра работают с ребятами из села – привозят в Очамчыру и направляют на реабилитацию по кабинетам специалистов.

Дети с особыми нуждами имеют право учиться в одной школе с обычными детьми

Сельма Зантария подчеркнула, что важна не только физическая реабилитация детей с особыми нуждами, но и их социализация в обществе: «Дети с особыми нуждами имеют право учиться в одной школе с обычными детьми. В селе Джгярде у нас есть подопечный центра, которого в школу сопровождает мама. Так вот, одноклассники относятся к нему очень хорошо, поддерживают его. Мы встречаемся с учителями, директорами школ, беседуем, поясняем, как взаимодействовать с такими детьми».

Издание уточняет, что одиннадцать детей с ограниченными возможностями ходят в школу в городе Очамчыре и четыре ребенка - в сельские школы района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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