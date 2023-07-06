Саакашвили заявил, что его личная жизнь «полностью связана» с Софо Нижарадзе

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсети, что его личная жизнь сейчас и в будущем «полностью связана» с певицей Софо Нижарадзе.

Он указал на «большую любовь», которая связывает его с Софо и их дочерью – Алисой (Элис Мария Саакашвили – ред.).

Ранее Саакашвили в письме, которое 5 июля опубликовала «Украинская правда», признался, что еще не видел свою дочь Жасмин, которая родилась в Украине. Матерью дочери Саакашвили является депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько.

В июне Ясько, выступая на форуме Oslo Freedom Forum, заявила: «Мы были счастливы и ждали ребенка. Мы с Михаилом мечтали о том, как будем гулять вместе с нашим ребенком в нашем саду с виноградом и розами. В нашем доме на окраине Киева, где мы когда-то жили», пишет издание «ГОРДОН».

Напомним, что об отношениях Саакашвили с Лизой Ясько стало известно сразу после ареста политика 1 октября 2021 года. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.