Георгию Бачиашвили в качестве меры пресечения избран залог в размере 2,5 млн лари

Бывшему главе Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, обвиняемому по делу о незаконном присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, в качестве меры пресечения избран залог в размере 2 миллионов 500 тысяч лари.
Ему также запретили выезжать из страны до завершения расследования дела и обязали сдать в следственный орган грузинский и российский паспорта.
Об этом решении некоторое время назад сообщила судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили, пишет «ИнтерпрессНьюс».
- Для справки: прокуратура требовала применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 3 млн лари. Сам подсудимый Георгий Бачиашвили заявил на судебном заседании, что никогда не совершал преступления и ему непонятно, почему он в этом процессе. Для справки, дело касается действий, предпринятых в 2017 году. В частности, по версии прокуратуры, Бачиашвили передал инвестору только 536 900 долларов США вместо полной прибыли от вложенной инвестиции, а остальные 8 253,13 биткоина, принадлежащие инвестору, незаконно присвоил себе. Стоимость этих биткоинов в период незаконного завладения ими составляла 39 215 820 долларов США.
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