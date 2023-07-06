Георгию Бачиашвили в качестве меры пресечения избран залог в размере 2,5 млн лари

Бывшему главе Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, обвиняемому по делу о незаконном присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, в качестве меры пресечения избран залог в размере 2 миллионов 500 тысяч лари.

Ему также запретили выезжать из страны до завершения расследования дела и обязали сдать в следственный орган грузинский и российский паспорта.

Об этом решении некоторое время назад сообщила судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили, пишет «ИнтерпрессНьюс».