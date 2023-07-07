Вчера во второй половине дня состоялось заседание Сухумского городского собрания. Внимание многих в обществе к нему было привлечено, конечно, тем, что одним из вопросов на заседании обсуждались отчеты юристов, представлявших Собрание в двух судебных процессах, где с гражданскими исками против него выступала администрация города Сухума.

Напомним, что Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня, признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года. Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной – от грузового порта до реки Басла, от моря до улицы Имама Шамиля, проспекта Мира и улицы Лакоба. Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории, 16-ю метрами.

Уже на следующий день председатель СГС Дмитрий Осия сообщил в СМИ, что Собрание обжалует градостроительные, как их называют, решения суда. По словам представителя Горсобрания юриста Саида Гезердава, на судебных заседаниях, которые состоялись 29 июня, не присутствовала сторона ответчика и не было прений сторон. Он, в частности, сказал, что представители Горсобрания отсутствовали на этих заседаниях и надлежащим образом уведомили об этом суд. В нормальных условиях суд должен пойти навстречу и перенести заседание на другой день:

«Мною предоставлены справки о состоянии здоровья, моей коллегой будут предоставлены справки о том, что она не могла в силу загруженности явиться на то заседание».

По мнению Гезердава, решения суда были приняты в спешке, скоропалительно, особенно второе – на следующий день после начала процесса.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Саидом Гезердава, и вот что он рассказал о вчерашнем обсуждении на заседании:

«Нас пригласили на официальное заседание Сухумского городского собрания. Там большая повестка дня была, больше десяти вопросов. И один из них – это заслушивание юристов, которые представляют интересы Собрания в этом деле. Я и моя коллега Эсма Колбая в целом рассказали о том, как проходили судебные процессы. Я остановился на том, с чем я не согласен в плане законодательства о местном самоуправлении. Она рассказала о том, какие процессуальные ошибки были допущены судом. Ну, а потом там такая очень жаркая дискуссия возникла в связи с тем, что один из депутатов (Давид Чхеидзе) стал озвучивать какие-то претензии в наш адрес, совершенно необоснованные. О том, что вот мы как-то не так уведомили суд о своем будущем отсутствии на судебном заседании. Я объяснил, потому что он с точки зрения процессуальных норм был, конечно, неправ. Мы сделали все по правилам, предупредили суд перед началом судебного заседания. У нас есть документы, подтверждающие, что по уважительным причинам мы не явились в суд. Конечно, претензии эти я не могу назвать обоснованными. И депутаты, естественно, стали ему возражать, потому что и так все были информированы, как идет судебное разбирательство. С нашей стороны не было никаких действий, которые ставили бы под сомнение позицию Горсобрания. Он говорил, что не надо было превращать эту ситуацию в конфликт. Но другие депутаты отвечали, что конфликт фактически затеяла все-таки администрация города, что в принципе плохой прецедент».

Хоть эти споры были жаркими, решение, говорит Гезердава, было принято единогласно:

«Там они еще раз проголосовали за то, чтобы направить кассационную жалобу. Они предварительно это решение приняли, а сейчас проголосовали единогласно. Меня еще спрашивали, насколько удовлетворение этой жалобы перспективно. Я отвечал, что, конечно, перспективно. Поведение суда – оно такое, из ряда вон выходящее. Я сейчас не могу официально давать оценку, но…»

Необычная ситуация сложилась вчера на заседании, когда депутаты не дали согласия на назначение директором департамента по социальным вопросам администрации столицы Рисмага Аджинджала, который с марта текущего года исполняет обязанности директора этого департамента – при голосовании ему не хватило двух голосов.

Скверу у парламента Абхазии, в котором расположен памятник жертвам политических репрессий, присвоено имя Сарии Ахмедовны Лакоба, супруги Нестора Лакоба, проявившей стойкость в застенках НКВД, где она погибла несломленной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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