Президент Грузии: Призываю правящую партию прекратить поощрение языка ненависти

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает МВД предотвратить все насильственные действия. Как она заявила на экстренном брифинге в связи со срывом Pride Festival в Тбилиси, правящая команда своими посылами поощряет язык ненависти и противостояние, что должно прекратиться.

«Хочу призвать МВД предотвратить все насильственные действия. Это его обязанность и это называется защитой права. Я призываю правящую команду прекратить поощрять язык ненависти и противостояние. Это происходит просто посредством тех месседжбоксов, которые полностью контролируются», - заявила президент, передает «ИнтерпрессНьюс».

Напомним, что сегодня противники Pride Festival прорвали кордон полиции и ворвались на территорию озера Лиси, где должен был пройти Pride Festival. За этим последовало несколько стычек между полицией и участниками акции. Однако, когда противникам «прайда» удалось прорваться, участников Pride Festival уже не было на месте, поскольку их эвакуировали. По имеющейся информации, на территории Лиси задержаны несколько человек.