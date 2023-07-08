Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Президент Грузии: Призываю правящую партию прекратить поощрение языка ненависти

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает МВД предотвратить все насильственные действия. Как она заявила на экстренном брифинге в связи со срывом Pride Festival в Тбилиси, правящая команда своими посылами поощряет язык ненависти и противостояние, что должно прекратиться.

«Хочу призвать МВД предотвратить все насильственные действия. Это его обязанность и это называется защитой права. Я призываю правящую команду прекратить поощрять язык ненависти и противостояние. Это происходит просто посредством тех месседжбоксов, которые полностью контролируются», - заявила президент, передает «ИнтерпрессНьюс».

Напомним, что сегодня противники Pride Festival прорвали кордон полиции и ворвались на территорию озера Лиси, где должен был пройти Pride Festival. За этим последовало несколько стычек между полицией и участниками акции. Однако, когда противникам «прайда» удалось прорваться, участников Pride Festival уже не было на месте, поскольку их эвакуировали. По имеющейся информации, на территории Лиси задержаны несколько человек.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG