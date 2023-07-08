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Леван Иоселиани: Призываю МВД своевременно и надлежащим образом реагировать на все нарушения закона

Леван Иоселиани

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призывает правоохранительные органы своевременно и надлежащим образом отреагировать на все нарушения, зафиксированные во время контракции, организованной с целью сорвать фестиваль Tbilisi Pride.

«Как отметил Народный защитник в своем заявлении в начале недели, право на свободу выражения и манифестации в нашей стране защищено Конституцией Грузии. Любая группа может пользоваться этим правом, несмотря на то, что их мнение может быть неприемлемым для какой-либо части общества.

Безусловно, ответственность за обеспечение защиты любого права, предусмотренного национальным законодательством, лежит на государстве. Несмотря договоренность с МВД о том, что полиция обеспечит безопасное проведение мероприятия и примет все превентивные меры, мероприятие не состоялось.

Также стало известно, что в течение дня планируются различные акции. Народный защитник призывает МВД обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан, а главное, безопасную среду», - отмечается в письменном заявлении Народного защитника, передает SOVA.

  • Сегодня, 8 июля, противники Pride Festival прорвали кордон полиции и ворвались на территорию озера Лиси, где должен был пройти Pride Festival. За этим последовало несколько стычек между полицией и участниками акции. Однако, когда противникам «прайда» удалось прорваться, участников Pride Festival уже не было на месте, поскольку их эвакуировали. По имеющейся информации, на территории Лиси задержаны несколько человек.

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