Леван Иоселиани: Призываю МВД своевременно и надлежащим образом реагировать на все нарушения закона

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призывает правоохранительные органы своевременно и надлежащим образом отреагировать на все нарушения, зафиксированные во время контракции, организованной с целью сорвать фестиваль Tbilisi Pride.

«Как отметил Народный защитник в своем заявлении в начале недели, право на свободу выражения и манифестации в нашей стране защищено Конституцией Грузии. Любая группа может пользоваться этим правом, несмотря на то, что их мнение может быть неприемлемым для какой-либо части общества.

Безусловно, ответственность за обеспечение защиты любого права, предусмотренного национальным законодательством, лежит на государстве. Несмотря договоренность с МВД о том, что полиция обеспечит безопасное проведение мероприятия и примет все превентивные меры, мероприятие не состоялось.

Также стало известно, что в течение дня планируются различные акции. Народный защитник призывает МВД обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан, а главное, безопасную среду», - отмечается в письменном заявлении Народного защитника, передает SOVA.