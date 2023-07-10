Глава МИД представит Грузию на саммите НАТО в Вильнюсе

Грузию на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, представит глава МИД страны Илья Дарчиашвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Дарчиашвили, в частности, будет присутствовать на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, в котором также примут участие министры иностранных дел Швеции (со статусом страны, приглашенной в Альянс), Боснии и Герцеговины, Молдовы, и высокопоставленные представители ЕС.

По информации МИД, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы региональной и глобальной безопасности.

«На саммите будет принята итоговая декларация, где будут отражены прогресс и перспективы интеграции Грузии в НАТО. Саммит также подтвердит безусловную поддержку Альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Участие Грузии в Вильнюсском саммите подчеркивает твердую поддержку Альянсом евроатлантической интеграции страны и высокий приоритет вопроса Грузии в повестке дня НАТО», – говорится в сообщении МИД.