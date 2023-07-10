Югоосетинские власти освободили задержанных на прошлой неделе граждан Грузии

В грузинской Службе государственной безопасности заявили, что шесть граждан Грузии, которых незаконно задержали на прошлой неделе оккупационные силы у села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобождены. В настоящее время они находятся на территории, контролируемой властями Грузии.

По информации СГБ, сразу после получения информации о незаконном задержании были задействованы «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС и все механизмы, имеющиеся в распоряжении официальных властей Грузии. Об инциденте были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе. Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, в свою очередь, заявили, что «выдворили» шесть граждан Грузии. В Цхинвали говорят, что указанные лица «в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешли» де-факто границу.