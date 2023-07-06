Грузинские СМИ и соцсети не обошли вниманием новость из Цхинвали. Накануне в парламенте де-факто республики Южная Осетия подняли тему обращения к Минску с просьбой признать ее независимость. В этом ключе новый смысл обретает и не столь давний визит в Минск абхазского лидера Аслана Бжания.

На официальном уровне в Тбилиси никак не отреагировали на новость из Цхинвали. Да и до этого МИД Грузии никогда не комментировал заявления югоосетинских политиков. Тем более – по поводу инициатив, подобно которой накануне местный депутат выступил в де-факто парламенте Южной Осетии. Зато слова депутата Алана Техова о необходимости обращения к Минску с просьбой признать независимость Цхинвали активно цитировали в грузинских СМИ и соцсетях:

«У нас есть возможность, если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня она уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос».

Правда, в Тбилиси многие не нашли логики в словах депутата Техова и в поддержке его коллег. Видимо, Алан Техов имел в виду слова Александра Лукашенко двухгодичной давности, когда тот объяснил, почему не стал признавать независимость Сухуми и Цхинвали. Ведь с такой личной просьбой еще в сентябре 2008 года обратились к нему тогдашние лидеры Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. По словам Лукашенко, тогда Запад грозил Минску дополнительными санкциями, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», что «Осетию оторвали от Грузии».

Почему в югоосетинском парламенте сочли, что теперь другие времена и Лукашенко может изменить свое отношение к вопросу признания-непризнания, остается неясным. Почему бы он его изменил на фоне новых западных санкций против него из-за поддержки российского вторжения в Украину? Тем более что прежний де-факто президент Анатолий Бибилов и многие его сторонники ранее выступали за вхождение в состав РФ, но получили официальный отказ из Москвы.

Тем не менее в грузинских экспертных кругах и в сегменте соцсети вопрос о шансах и вероятности признания Минском независимости Сухуми и Цхинвали все-таки стали обсуждать. Особенно с учетом февральского визита де-факто президента Аслана Бжания в Минск и непонятного для многих предложения Лукашенко на этой встрече «как-то склеивать Тбилиси, Сухуми и Минск».

Тогда из-за приема Бжания в Минске, а до этого из-за визита его самого в Абхазию, действия Лукашенко строго осудили МИД и президент Грузии. Все это происходило на фоне жесткой критики со стороны оппозиции по поводу того, что власть должным образом не реагирует на вопросы, связанные с оккупированными Россией территориями.

Сегодня у грузинских политиков из-за более острых вопросов не было времени сосредоточиться на новости из Цхинвали. Днями ранее оппозиция и представители «Грузинской мечты» обменялись обоюдными обвинениями по вопросу восстановления территориальной целостности на фоне несостоявшегося мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». По мнению оппозиции, своим молчанием власть «поддержала Путина». В ответ депутаты партии власти упрекали оппонентов в реваншистких настроениях.

К этой теме 3 июля вернулся в своем посте в Facebook председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Обвинив украинских политиков, грузинских оппозиционеров, «коллективное "Нацдвижение"» в желании открыть второй фронт, он написал:

«Они не скрывали, что, имея рычаг, воспользовались первым же шансом войти с танками в Абхазию и Цхинвали».

Кобахидзе там же напомнил, что его партия следует политике восстановления территориальной целостности мирным путем.

«Нам нужно не только возвращение Абхазии и Самачабло в единую Грузию, но нужно и восстановить доверие наших абхазских и осетинских братьев и сестер. Только в таком случае восстановление территориальной целостности имеет для нас ценность», – написал Кобахидзе.

«И в абхазском, и осетинском обществах очень позитивно воспринимаются заявления о приверженности мирной политике, о ненападении», – говорит конфликтолог, представитель НПО «Гражданский форум» Зураб Бендианишвили. Пожалуй, это единственная польза от заявлений, дальше которых политика «Грузинской мечты» не идет, считает он.

«Это не означает, что они (власть) выстраивают политику, напротив, это отсутствие политики. И просто в этом направлении, как мне кажется, Россия запрещает властям активничать, то есть делать какие-то определенные шаги, кроме вот таких «мирных инициатив», там, скажем, (предлагать) малый бизнес, образование и тому подобное», – говорит Бендианишвили, обращая внимание на то, что опасения Сухуми и Цхинвали небеспочвенны:

«В Сухуми и Цхинвали очень боятся реваншизма по определенным причинам: и после войны в Абхазии, и (войны) 2008 года. Там опасаются, что, если из этой войны (с Украиной) Россия выйдет проигравшей, будет реванш. И я бы не сказал, что это абсолютно беспочвенная боязнь. Никто не знает, что случится. Поэтому они очень внимательно смотрят, насколько миротворческие настроения (царят) в грузинском обществе и политике в целом».

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