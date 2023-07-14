«Мечта» рассчитывает остаться у власти в Грузии еще на два срока

Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» рассчитывает остаться у власти в стране еще как минимум на восемь лет. Об этом заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он говорит, что «Грузинская мечта» пользуется наибольшей поддержкой населения Грузии.

«Я уверен, что в 2024 году «Грузинская мечта» победит с убедительным, очень крупным счетом. Я уверен, что мы выиграем выборы в органы местного самоуправления 2025 года и парламентские выборы 2028 года», – сказал Каха Каладзе.

Отметим, что вопрос Каладзе задали относительно шансов оппозиции на предстоящих парламентских выборах. В СМИ появилась информация о том, что кандидатом в премьер-министры от крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) может стать лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. В ЕНД эту информацию опровергли.