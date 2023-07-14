В Сухуме прошла презентация книги известного абхазского краеведа Анзора Агумаа об истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века. По отзывам специалистов, это энциклопедический труд, в котором собрано огромное количество материалов, позволяющих получить исчерпывающее представление о развитии города и жизни его жителей на протяжении двух столетий.

Автор книги «Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века» Анзор Агумаа – ученый-историк, краевед и обладатель уникальной коллекции старых открыток с видами Абхазии. Он всю жизнь посвятил исследованию прошлого и настоящего Сухума. Окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет Абхазского государственного университета, был научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований и участвовал в работе многих археологических экспедиций. Двадцать лет проработал в Управлении по охране историко-культурного наследия. Ушел из жизни в 2012 году.

Анзор Агумаа был экспертом в вопросах истории и архитектуры города. Первая его книга, посвященная городским зданиям-памятникам архитектуры, вышла в 1999 году. Другая – «Старый Сухум. Архитектура Сухума на рубеже XIX–XX вв.», посвященная истории градостроительства с описанием почти сотни объектов гражданской архитектуры, была издана в 2016 году.

Сегодня увидела свет новая книга Анзора Агумаа – «Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века». Работа над ней шла почти два года. Тираж книги – 1000 экземпляров. Дизайнер и автор компьютерного макета Стела Садзба рассказала о том, как вместе с вдовой Анзора Агумаа Таисией Алания они собирали книгу и с какими трудностями сталкивались:

«Объем работы был очень большой, главная сложность была в том, что автора уже не было в живых. Нам с Таей было очень сложно воплотить задумку и не запутаться в материале, в котором около 500 фотографий, найти для каждой из них место. По сравнению с прошлой книгой там добавились еще такие темы, как просвещение, медицина, коммуникации, железные дороги – все, что касается закладки города. И хотя уже была первая книга, около 250 страниц, эта в два раза больше – в ней 540 страниц. Остались фотографии, которые мы бы хотели включить, но из-за того, что это превращалось в огромный энциклопедический труд, они остались за кадром и за бортом».

По словам Стелы Садзба, книга печаталась в Анкаре, технические вопросы в Турции помогла решить Бехиде Озвери (Багба) – турецкая журналистка абхазского происхождения.

О том, какое значение имеет издание книги Анзора Агумаа, рассказал абхазский историк и археолог Батал Кобахия:

«Ровно восемь лет назад вышла книга «Старый Сухум», где было описано около 300 зданий города. Огромное количество тех домов, которые запечатлел и описал Анзор, уже нет, их снесли как негодные и уродующие наш город. Вот такие у людей представления. Поэтому я очень рад, что вышло еще одно новое издание, но оно уже называется «Сухумъ», это не «Старый Сухум». Тая (Алания, вдова Анзора Агумаа) сумела собрать в нем помимо того, что было в книге «Старый Сухум», еще очень много краеведческой литературы: какие общества тут были, какие учреждения работали… Это очень важно. Если человек, не знающий Абхазию, Сухум, приедет сюда, ему посчастливится и попадется эта книга, он практически может узнать все о том, как формировался город с конца XIX века до 40-х годов XX века. В этом смысле книга представляет огромный интерес и большое счастье, что она выходит. Я думаю, что она так же, как и «Старый Сухум», который уже пережил три здания, и книг нет, их купить невозможно, я думаю, что и это издание будет несколько раз переиздаваться…»

Писатель и публицист Надежда Венедиктова считает, что книга Анзора Агумаа раздвигает рамки понимания истории города, поэтому она должна быть в каждой школе:

«Добавленная в начале книги историческая справка резко расширяет читательскую оптику. Если в предыдущих изданиях Сухум рассматривался как конкретный город в конкретное время, то добавленные материалы рисуют довольно широкое историческое полотно всего XIX века и начала XX века. И ты начинаешь понимать причины временного упадка или дальнейшего развития Сухума в зависимости от исторической ситуации. Это дает новую возможность понимать очень многое в развитии города. Мне кажется, что эта книга должна быть в каждой школе и во многих крупных учреждениях для того, чтобы широкая публика могла ознакомиться с этим трудом и получить, наконец, уже довольно детальное представление о развитии Сухума за последние два столетия».

На презентации книги выступили абхазские ученые Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Звучали воспоминания об Анзоре и фрагменты из книги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях