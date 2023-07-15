Нино Надирадзе: Польский врач сказал, что держит все в носках, а карманы не любит

Генеральный директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе откликнулась на заявление Специальной пенитенциарной службы, согласно которому во время визита к Михаилу Саакашвили с одним из польских врачей имел место «непонятный инцидент», а именно польский врач завернул в бумагу взятый у осужденного Михаила Саакашвили образец и попытался тайком вынести его с помощью обуви.

«С соблюдением протокола был взят материал (он взят самими поляками в присутствии врачей «Вивамеда»), опломбирован, 1 контейнер забрали польские врачи, другой остался в клинике. Мы отправим его на исследование. Материал же вынесенный в носках и обуви, был взят без свидетелей. Зачем он им был нужен, в научных или оккультных целях, я не могу вам сказать», - написала Надирадзе в Facebook и пояснила в комментарии к посту: «Я держу все в носках, не люблю карманы, так он сказал, на самом деле».