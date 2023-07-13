К Михаилу Саакашвили наконец допустили группу врачей из Польши. В последнее время состояние экс-президента постоянно становилось поводом для обвинений грузинской власти, и, возможно, визит врачей из ЕС призван поставить все точки над «i» и пресечь разговоры о его состоянии.

Напомним, Михаил Саакашвили, которого тбилисский городской суд приговорил к шести годам заключения, проходит лечение в клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Власти неоднократно заявляли, что Саакашвили приехал в Грузию из Украины, чтобы устроить революцию и погрузить страну в смуту и войны, и отказываются отпустить его на лечение за рубежом.

Готовность Польши оказать третьему президенту медицинскую помощь была высказана еще в феврале, однако под различными предлогами власть затягивала визит.

«Группа польских врачей продолжила обследование президента Саакашвили», – написал на своей странице в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий о бывшем президенте.

«Мы не бросаем друзей в беде. По моей просьбе группа польских врачей... начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии», – написал он.

По словам клинического директора клиники «Вивамеди» Зураба Чхаидзе, состоялось коллегиальное совещание с польскими врачами, и они высказали согласие с тактикой лечения и проведенными исследованиями грузинских специалистов. В результате пациент немного прибавил в весе.

«Нашу клинику посетили польские коллеги. Состав врачей был следующим: нейрохирург, специалист по внутренним болезням и токсиколог. Могу сказать, что мы с коллегами очень довольны, это была действительно очень коллегиальная и дружеская встреча, в отличие от предыдущих, в ходе которых эксперты приезжали, и мы с ними вообще не общались. Что касается текущего лечения, то в целом могу сказать, что они полностью согласились с нашей тактикой лечения, проведенными исследованиями. Их рекомендации совпали с нашими, но в прошлом больной отказывался от обследования. Также обсуждался вопрос, связанный с питанием», – сказал Чхаидзе.

На вопрос журналиста, означает ли прибавка в весе скорый перевод президента в тюрьму, Чхаидзе ответил, что «прибавка в весе не является определяющим фактором для перевода куда-либо».

Мать экс-президента Гиули Аласания также высказала удовлетворение визитом польских врачей:

«Это было необходимо, потому что большой интервал – мы помним, врачи приезжали, сдавали анализы, но прошло много времени, и никому больше не разрешили это повторить. Потребовалось много борьбы, чтобы достигнуть результата, и хорошо, что все увенчалось успехом. Сегодня намечено переливание крови, он по-прежнему довольно слаб».

Что касается заявления врачей о том, что Саакашвили начал набирать вес, Аласания ответила, что этот фактор зависит от многих вещей, в частности, по ее утверждению, ее сын «выпил жидкость перед взвешиванием».

Представитель большинства, заместитель председателя юридического комитета Гурам Мачарашвили предположил, что бывший президент больше не нуждается в лечении и его следует снова перевести в тюрьму.

«Медицина везде одинакова. Если человеку плохо, не имеет значения кто он – поляк, европеец, грузин или американец, больного не подвергают пыткам, его лечат. Как известно, недавно Страсбургский судом вынес вердикт, согласно которому заключенный Саакашвили не умирает и не подвергается пыткам, и если эти польские врачи убедят Саакашвили прекратить участвовать в грузинской политике и политике в целом, то в этом случае мы можем остаться им благодарны. Он ведь недавно заявил – я в политике, не только грузинской, но и в мировой, и, похоже, он больше не нуждается в лечении. Я считаю, что клиника «Вивамеди» должна четко заявить, что он больше не нуждается в лечении и пусть возвращается в тюрьму», – подытожил Мачарашвили.

Обеспокоенность власти объясняется тем, что месяц назад Саакашвили анонсировал свое возвращение в политику.

«Предательство Грузии и попытки русификации уже проникли на все уровни. Несмотря на состояние здоровья, я собираюсь активно участвовать в грузинской политике, не прекращая участия в политике Украины. С сегодняшнего дня я собираюсь участвовать в каждом судебном заседании, где смогу физически. Также, я призываю все национальные, антироссийские европейские силы к единству, включая в первую очередь основанную мной партию «Национальное движение», – написал политик 16 июня.

По всей видимости, неожиданный кульбит бывшего президента встревожил «Грузинскую мечту», которая соглашалась на его нахождение в клинике взамен на невмешательство в политику. Но сейчас, когда экс-президент анонсировал создание нового политической коалиции, они приняли решение вернуть его в тюрьму. В частности, такое предложение пару дней высказал один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинардзе. Кроме того, он в ироничной форме предложил Саакашвили сначала получить паспорт гражданина Грузии, а уже потом говорить о возвращении в политику.

Однако то, что польские врачи исследуют состояние здоровья бывшего президента Грузии, в автора «Списка Магнитского» Билла Браудера вселяет надежду, что «за этим последует освобождение Саакашвили и соответствующее лечение для спасения его жизни», – написал сегодня Браудер в соцсетях.

Что касается результатов исследования польских специалистов, то по обоюдному согласию, на этом этапе принято решение их не публиковать.

Подписывайтесь на нас в соцсетях