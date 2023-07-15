Премьер-министр Грузии: европарламентарии должны извиниться перед нашей страной

Ираклий Гарибашвили откликнулся на письмо около 50 депутатов Европарламента направленное премьер-министру Грузии с призывом перевезти бывшего президента в одно из государств-членов ЕС:

«Эти письма, которые мы получили от европарламентариев, думаю, что это очередная попытка поставить новый спектакль. Я также хочу повторить - вместо того, чтобы обращаться к нам и давать какие-то советы, я еще раз напомню им, что они должны извиниться перед нашим государством и нашим обществом за участие в этой дезинформационной кампании, которую они посмели начать, что будто Саакашвили отравило правительство, он умирает и т.д.», - сказал Ираклий Гарибашвили.

SOVA напоминает, что 44 европарламентария, в письменной форме, обратились с соответствующим призывом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Ираклию Гарибашвили и спикеру парламента Шалве Папуашвили.

Подписавшие обращение евродепутаты считают, что распространенные видеокадры доказывают, что нынешнее лечение не способствуют скорейшему выздоровлению экс-президента.