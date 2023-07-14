Все усилия, предпринимаемые из-за пределов страны для досрочного освобождения Михаила Саакашвили, направлены на разжигание ненависти в стране, заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Так власти отреагировали на призыв к Грузии Верховной Рады Украины и 44 европейских парламентариев отправить экс-президента на лечение за границу. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.

Сегодня Верховная Рады Украины поддержала проект постановления, в котором содержится обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств-членов Европейского Союза о необходимости осуществить гуманитарный акт и «помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили».

С аналогичной инициативой выступили 44 депутата Европарламента, которые в открытом письме призвали власти Грузии, учитывая «стремительное ухудшение состояния г-на Саакашвили», принять незамедлительные меры по срочному исправлению ситуации, «прежде чем она достигнет критической стадии».

«Мы твердо убеждены, что ухудшающееся состояние здоровья господина Саакашвили является четким свидетельством того, что нынешние медицинские мероприятия не гарантируют и не способствуют его скорейшему выздоровлению. Мы настоятельно призываем вас поддержать единственное морально справедливое и эффективное решение: перевести бывшего президента Саакашвили в одно из государств-членов ЕС, где он сможет получить необходимую и надлежащую медицинскую помощь», – говорится в письме.

«Свобода и здоровье президента Саакашвили» станет важным шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС, считают в «Нацдвижении». Лидер партии Леван Хабеишвили сегодня прокомментировал выступления в защиту Саакашвили.

«Мы видели заявление Рады Украины и обращение депутатов Европарламента. Ранее мы видели заявление президента Франции и призывы различных высокопоставленных западных лидеров о необходимости спасения президента Саакашвили. Поэтому, если власть что-то хочет для нашей страны, Бидзина Иванишвили не должен ставить личные амбиции выше интересов Грузии. В Евросоюзе не ждут людей, которые убивают президента. Они должны хорошо понимать, что забота о здоровье президента Саакашвили очень важна на пути к статусу кандидата», – приводит слова Хабеишвили пресс-служба партии.

Заявления европейских депутатов являются «абсурдными и постыдными», считают в правящей партии. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, предпринимаются очередные шаги для дестабилизации ситуации в стране.

«Авторы заявлений об освобождении Миши – одиозные депутаты Европарламента. Михаил Саакашвили умирал 600 дней, но после решения Страсбургского суда он перестал это делать, но через некоторое время снова принялся за прежнее. Все это просто несерьезно и постыдно. За всем этим стоит конкретная цель – разжечь поляризацию, внести хаос и открыть второй фронт. Мы, конечно, всего этого не допустим, нам нужен мир в стране. Мы будем действовать не под диктовку одиозных депутатов Европарламента, а исходя из интересов страны», – заявил Ираклий Кобахидзе.

В вопросе помилования Михаила Саакашвили, председатель «Грузинской мечты» выразил надежду, что президент Саломе Зурабишвили не попадет под влияние Верховной Рады Украины и депутатов Европарламента, и примет решение, отвечающее интересам страны.

А по мнению же вице-спикера парламента Гии Вольского, цель нынешних заявлений – политическая изоляция Саакашвили:

«Думаю, в этих заявлениях есть эмоциональные моменты, но в целом они продиктованы прагматичными соображениями: Саакашвили начал выздоравливать и потребовал свободы, попытался вырваться на политическую арену. В этот момент ему напомнили, что его место в постели, где он должен изображать умирающего и отравленного президента, чтобы еще больше навредить Грузии. Государство должно выглядеть монстром, пытающим третьего президента, и этот пиар-ход не должен быть снят с повестки дня. «Национальное движение» также не нуждается в его политическом руководстве. Отсюда и пафос этих заявлений», – сказал Вольский, напомнив журналистам заявление Саакашвили о его возвращении в грузинскую политику.

В последний раз Михаил Саакашвили появился дистанционно на судебном заседании 3 июля, и его неестественная худоба возмутила многих. К примеру, после обнародования этой записи президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии «передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения». Он также поручил МИД Украины объявить послу Грузии строгий протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, 12 июля, после долгого ожидания, Саакашвили посетила группа польских врачей из пяти человек в клинике «Вивамеди». По сообщению польского правительства, это медики из Группы гуманитарной и медицинской помощи (ZPHM) при канцелярии премьер-министра. Согласно польскому законодательству, в функции этой группы входит эвакуация тяжелых пациентов или пациентов с высоким риском из других стран. Представители польского правительства никогда не скрывали, что их цель – перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу.

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