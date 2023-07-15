Гарибашвили: Если Украина победила Россию, то зачем ей членство в НАТО?

«НАТО не предпринимает действенных шагов по вступлению Украины, и мы, Грузия, должны в первую очередь думать о себе, и этот пример – урок и для нас», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя прошедший в Вильнюсе саммит НАТО:

«Представили картину, будто на саммите НАТО произошло чудо: Украина уже деоккупировала (свои территории), победила, произошло чудо, а Грузия осталась за пределами всего этого. А что произошло на самом деле, помимо того, что сказали, что им не потребуется МАР?

Мы услышали прямые заявления о том, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не победит Россию. И у меня вопрос, если Украина победила Россию, то зачем ей членство в НАТО?

НАТО – гарант безопасности, альянс, который может гарантировать безопасность любого суверенного, независимого государства – это НАТО, лучшей организации-зонта в мире сегодня нет, поэтому мы стремимся стать членом НАТО.

Однако, мы также услышали прямые заявления западных лидеров о том, что Украина не готова стать членом НАТО. Что пока Украина воюет с Россией, она не может стать членом НАТО, почему? Потому что, по их словам, они не смогут допустить третьей мировой войны, то есть НАТО и весь западный мир не могут вступить в прямой конфликт, военное противостояние с Россией», - приводит слова Гарибашвили SOVA.