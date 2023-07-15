Режиссер Нино Киртадзе больше не будет представлять Грузию в «Евримаж»

Нино Киртадзе отказалась от сотрудничества с Национальным киноцентром Грузии из-за протестов кинематографистов и деятелей культуры, сообщает информационное интернет-агентство netgazeti.

Режиссер, сценарист и актриса Нино Киртадзе представляла Грузию европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства «Евримаж».

Грузия стала членом фонда в 2011 году, с того момента «Евримаж» вложил миллионы евро в грузинскую и совместную с зарубежными партнерами кинопродукцию. С 2019 года Грузию в фонде представляла Киртадзе.

11 июля она подписала заявление об уходе из Национального киноцентра Грузии, а 13-го ее запрос был удовлетворен, сообщает издание.

Вот уже несколько недель кинематографисты протестуют против происходящих в Национальном киноцентре процессов. Они требуют остановить процесс реорганизации и изменить порядок назначения директора.