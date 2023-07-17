Туризм и денежные переводы мигрантов – основные источники экономического роста в Грузии. Таковы выводы Международного рейтинговое агентство Fitch, которое сегодня опубликовало новую оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии.

Агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB, ожидания по кредитному рейтингу страны также не изменились, и он остается «позитивным». При этом экономический рост в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 6,9% – на 2,4 процента выше январского прогноза

Fitch отмечает увеличения поступлений от туризма, а также то, что денежные переводы мигрантов значительно повысили валютные доходы Грузии.

«В 2022 году общая миграция из Российской Федерации, Беларуси и Украины достигла 100 000 человек с небольшим снижением в 2023 году». Пока неизвестно, как долго продлится эффект от миграции, хотя ожидается, что приток капитала из России существенно не уменьшится», – говорится в обзоре организации.

Статистика турпотока за первое полугодие подтверждает выводы международного рейтингового агентства. За январь-июнь 2023 года Грузию посетили 2 миллиона 860 тысяч иностранных путешественников, об этом сегодня сообщила Национальная администрация туризма.

По числу визитов лидируют граждане Турции, и России – приблизительно по 600 тысяч человек, на третьем – граждане Армении (400 тысяч). Согласно приведенным статистическим данным, это количество посетителей составляет 74% от уровня 2019 года.

В июне 2023 года объем денежных переводов в страну составил 353 млн долларов США. По данным Нацбанка, по сравнению с предыдущим годом объем денежных переводов уменьшился на 17,4%. Основной причиной снижения стало сокращение денежных переводов из Российской Федерации.

Впрочем, по словам Отара Надарая, главного экономиста банка ТВС, несмотря на некоторый спад, средства российских мигрантов пока остаются доминирующим фактором. Согласно данным Нацбанка от 17 июля, в прошлом месяце из России было перечислено 129 миллионов долларов. Это больше, чем из Италии (43 млн долларов), США (39 млн долларов), Греции и Германии вместе взятых – (по 20 млн долларов).

«Если запад усилит санкции против России, поток мигрантов, а значит и число переводов в Грузию, может увеличиться. После ажиотажа прошлого года многие покинули Грузию, кто перебрался на запад, кто вернулся домой, отсюда и некоторый спад поступлений. Но несмотря на спад, количество осевших в Грузии денег за первые шесть месяцев прошлого года и текущего – приблизительно одинаково. Тогда эти деньги перенаправлялись в другие страны, а сейчас в основном оседают в Грузии».

Впрочем, у роста турпотока из России есть и обратная сторона. Бронирование из стран Балтии практически прекращено, потому что Батуми воспринимается как город большого количества российских туристов, заявил основатель «Федерации гостиниц и ресторанов» Шалва Алавердашвили. Бронирование из других европейских стран также не увеличивается.

«Групповой туризм из Западной Европы сократился на 90%. После того, как мы открыли авиарейсы в Россию, туристы из стран Балтии, особенно в Батуми, увидели такой большой наплыв российских туристов, что очень много бронирований на Черном море отменили, а новых бронирований не поступает. Для них Аджария воспринимается как скопление слишком большого количества россиян, и они больше не приезжают. Наш стабильный партнер – Израиль. Количество потоков из стран Персидского залива также не увеличилось, потому что для них открыта турецкая граница, и, к сожалению, с Турцией мы тоже не можем конкурировать по ценам, уровню обслуживания», – сказал Алавердашвили.

Как отмечается в отчете Fitch, с учетом укрепления лари, а также притока валюты из-за рубежа, резко сократилась инфляция – до 0,6% в июне. Согласно прогнозу Fitch, к концу года инфляция составит около 0,5%, а в 2024-2025 гг. сохранится на уровне 3-3,5%.

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