Значительный экономический рост и, исходя из этого, историческое снижение уровня безработицы – любимая тема власти. Впрочем, оппоненты и эксперты считают, что рост занятости является формальным и обусловлен не столько расторопностью правительства, сколько событиями геополитического характера.

Динамика роста ВВП за первые пять месяцев 2023 года составила 7%. В правительстве заверяют, что экономический рост самым положительным образом сказался на уровне занятости, как важном индикаторе благосостояния граждан.

Инклюзивный рост – это экономический рост, сопровождаемый созданием благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всего населения страны, и Грузия на этом пути достигла значимых успехов, отметил в своем недавнем выступлении премьер-министр. Представляя годовой отчет в парламенте, Ираклий Гарибашвили отметил, что вместе с высоким ростом экономической активности уровень безработицы снизился:

«Уровень безработицы по сравнению с прошлым годом значительно снизился и достиг исторического минимума – 17,3%. Напоминаем вам, что в 2012 году, когда мы пришли к власти, уровень безработицы составлял почти 27%. В первом квартале текущего года количество занятых значительно увеличилось. Снижение безработицы происходит в первую очередь за счет увеличения рабочих мест в частном секторе, за счет той среды, которую мы создали».

Впрочем, вскоре выяснилось, что премьер оперировал данными выборочно. Согласно Национальной службе статистики, в первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года уровень безработицы вновь повысился, достигнув отметки 18%.

Снижение безработицы и рост занятости являются ложью и манипуляцией, говорит депутат Роман Гоциридзе. С одной стороны, в прошлом году страну покинуло беспрецедентное количество граждан Грузии, а с другой стороны, наблюдается рекордный приток иностранцев, в основном из России, которые переформатировали рынок труда.

«Из Грузии уезжают трудоспособные граждане, а их место занимают прибывающие из-за рубежа люди. За внешне положительной статистикой занятости скрываются негативные события – судите сами, численность безработных уменьшилась на 48,3 тысяч, а страну покинуло на 46,4 тысяч больше граждан Грузии, чем вернулось. Очевидно, что часть безработных покинула страну. С начала войны в Украине в Грузии зарегистрирована 21 тысяча индивидуальных предпринимателей – в основном граждан России и Белоруссии. Это означает, что они мгновенно фиксируются в статистике трудоустроенными работниками, так как у них банковские счета, куда зачисляются деньги. Это формальное увеличение, потому что большая часть из них работает удаленно в другой стране или приобретает статус предпринимателя, чтобы открыть счет в банке и вывести деньги из России. Кроме того, в прошлом году они учредили 1545 фирм, в которых работают в основном граждане России».

С этим утверждением согласны и бывшие соратники премьера. Лидер партии «Трибуна» Давид Чичинадзе говорит, что статистика власти носит формальный характер, так как большинство трудоустроенных получают мизерную зарплату.

«Премьер-министр все время говорит нам о снижении безработицы, и, да, в этот раз он не врет, безработица действительно уменьшилась, так как идет значительный отток людей из страны. 300-400 лари – именно такую зарплату получает львиная часть трудоустроенных, окладом это назвать нельзя – это скорее социальная помощь, на которую можно выжить или скопить деньги на билет из страны. Так что зря премьер затронул эту тему».

В свою очередь, по словам вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, уменьшение безработицы происходит в основном за счет роста армии партийных функционеров – на этом поприще правительство действительно бьет рекорды:

«Необходимо отметить, что за последние 10 лет количество трудоустроенных не растет – и если и есть где-то прирост, то это в бюрократии, куда партийные функционеры трудоустраивают своих сторонников. Многочисленные структуры при муниципальных властях уже раздуты выше разумных пределов, и можно сказать, все блага инклюзивной экономики сказываются именно на них – солидная часть национального дохода идет на их оклады. И, как всегда, не стоит упускать из виду тот момент, что все население сельских муниципалитетов автоматически считают трудоустроенным, даже если они не имеют никакого дохода».

Словно в подтверждение этих слов, сегодня стало известно о создании еще одной бюрократической структуры – агентства по регулированию железных дорог, годовой бюджет которого составит 1,5 миллиона лари.

В целом, согласно Грузстату, максимальный уровень трудоустроенных граждан зафиксирован в 2015 году – 1 миллион 308 тысяч, а в прошлом году этот показатель уменьшился на 70 тысяч человек. Это коррелирует с данными Грузстата, по которым в стране наблюдается массовый отток рабочей силы: в 2015 году это были 1 миллион 675 тысяч человек, а в прошлом году этот показатель снизился до 1 миллиона 515 тысяч человек.

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