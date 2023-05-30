Экономическая зависимость Грузии от авторитарных режимов за год усилилась на треть – таковы результаты исследования «Центра исследований экономической политики». Подобная зависимость зачастую ведет к авторитаризму, предостерегают авторы. Власти эту тенденцию отрицают. По утверждению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, приоритетом во внешней торговле становится Евросоюз.

Европейский союз постепенно становится одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на проходящем в Братиславе Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC).

«Для того чтобы увидеть новые альтернативы, найти новые рынки, требуется время. Я бы не сказал, что Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. Это значительный объем, но не решающий. Мы движемся в сторону Евросоюза, как я уже говорил, мы ищем новые варианты, альтернативы и т. д.», – сказал премьер.

Комментируя торговые отношений с Россией, он сначала обвинил прежние власти в попытке их восстановления после войны 2008 года и продаже стратегических энергетических объектов российским государственным предприятиям.

Иначе считают эксперты. Экономическая зависимость Грузии от авторитарных режимов поэтапно усиливалась за последние 15 лет (с 2007 по 2022 год). Исследование под названием «Индекс экономического отношения Грузии» сегодня презентовала неправительственная организация «Центр исследований экономической политики». По словам авторов доклада, для классификации стран использовалась методика «Индекса демократии» британского журнала The Economist, которая условно делит государства на четыре группы: «авторитарные», «гибридные режимы», «неполная демократия» и «полная демократия».

Для измерения экономической зависимости организация использовала несколько показателей экономического сотрудничества со странами-партнерами: прямые иностранные инвестиции, внешнеторговая деятельность, входящие денежные переводы в страну.

Из исследования видно, что на Индекс экономической зависимости Грузии повлияли несколько обстоятельств.

Экономическая зависимость от авторитарных режимов увеличилась примерно на 20% с 2007 по 2022 год (2007 год – 11%, 2022 год – 30,9%). Исследователи объясняют это изменением статуса основных стран – экономических партнеров: к примеру, Россия в 2011 г. перешла из группы «гибридных» стран в группу «авторитарных режимов».

Хотя ЕС остается важным торговым партнером, его доля в общем объеме экспорта и импорта неуклонно снижается. Согласно отчету, за последние два года экономическая зависимость Грузии от демократических стран снизилась на 6,8%. Зато растет удельный вес торговли с авторитарными режимами.

«В течение 2022 года в стране вновь произошел сдвиг в сторону развития отношений со странами с авторитарными режимами (57,9% в 2022 году, по сравнению с 27,8% годом ранее). Импортная зависимость от России, начиная с 2014 года, постоянно увеличивается, достигнув 14% от общего объема импорта в 2022 году», – говорится в докладе.

Все это, по словам заместителя директора организации Ирины Гурули, влияет и на политическую составляющую.

«Важно знать, от стран какого типа мы зависим экономически. В некоторых случаях страны используют эту зависимость в качестве орудия политического давления. Например, Российская Федерация, которая использовала нашу большую зависимость от туризма, импорта или энергетики, ввела полное эмбарго, запретив полеты, что поставило нас в тяжелое положение. Часто рост зависимости от авторитарных стран постепенно конвертируется в ужесточение политического режима. Вот почему важно определить, от кого мы зависим», – заявила эксперт.

О растущей зависимости от России говорит и другой индикатор. По информации депутата от оппозиции Тамар Кордзая, с 1 марта 2022 года по 26 апреля 2023 года гражданам России в Грузии были проданы земельные участки общей площадью 424,5 тысяч квадратных метров, зарегистрировано 8832 индивидуальных предпринимателя и 889 фирм. Это довольно много для такой маленькой страны, как Грузия, заявила депутат на пленарной сессии парламента.

О растущей экономической зависимости от России говорит перманентный рост денежных переводов из этой страны. К примеру, рекордные перечисления апреля на 20% превзошли апрель прошлого года, а всего же с апреля 2022 год в Грузию из России было перечислено 2 миллиарда 833 миллиона долларов.

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