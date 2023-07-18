Карабахский лидер присоединился к сидячей акции протеста

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян присоединился к сидячей акции протеста, начавшейся на площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) против блокады Карабаха со стороны Азербайджана.

«Решил прибегнуть к крайней мере, присоединиться к сидячей акции протеста на площади Возрождения в Степанакерте. Это дополнительное усилие для привлечения внимания международного сообщества и призыва выполнить взятые на себя обязательства, прибегнуть к активным и немедленным действиям», – заявил он.

Арутюнян отметил, что если в течение одной недели «при международном вмешательстве ситуация в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] не вернется в более-менее стабильное русло», то после этого будут предприняты «более жесткие действия», не уточнив, о каких действиях идет речь.

«В ходе блокады мы надеялись, что различные акторы международного сообщества устранят блокаду, предотвратят ее дальнейшее углубление, но мы слышали только добрые слова, практического исполнения ни трехстороннего заявления, ни постановлений Международного суда ООН, ни решений ЕСПЧ, ни призывов других акторов мы так и не увидели», – подчеркнул карабахский лидер.

Он выразил уверенность, что с помощью сидячих пикетов и акций протеста в разных странах можно добиться ощутимого результата в этой борьбе.

«Присоединение к сидячей акции протеста – это крайний шаг, направленный на мои конституционные, гражданские и национальные обязательства, в этой ситуации я не нашел другого более эффективного варианта», – сказал Араик Арутюнян, отметив, что это никак не повлияет на деятельность государственной системы.

По его словам, Карабах борется «за неотъемлемую реализацию, признание и защиту права на самоопределение».