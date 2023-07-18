Рауль Хаджимба раскритиковал законопроект об апартаментах

Бывший президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил против законопроекта об апартаментах. С инициативой принятия документа ранее выступил абхазский лидер Аслан Бжания.

«У нас с вами в истории уже были апартаменты, вы просто каждый по-разному это понимаете. В 30-х, 40-х годах коммунистическая партия и непосредственно грузинское руководство построило апартаменты в разных селах Абхазии, на курьих ножках, и привезло количество людей, которое на первых парах по большому счету ничего не значило для Абхазии.

Они были фактически бесправными людьми, их практически подняли с тех земель, где они жили, дали поджопник и прислали сюда. Кроме граблей и цапок у них фактически больше ничего не было. Но со временем это количество выросло, и они стали влиять на многие процессы в Абхазии.

С нами произойдет то же самое, как бы здесь сладко ни пели, что количество людей, которое приобретет апартаменты, не будет влиять на политические процессы, все это вранье!» – отметил Хаджимба (его видеокомментарий опубликовал телеграм-канал RESPUBLICA).

Экс-президент уверен, что тема апартаментов «не исходит от политического руководства России». «Это дела бизнеса», – говорит Хаджимба. Он считает, что после апартаментов «встанет вопрос и собственности на землю».

Политик прокомментировал и тему гражданства жителей Абхазии, заявив, в частности, что «у многих жителей Гальского района есть желание обладать гражданством и Абхазии, и Грузии». Кроме того, «они хотят иметь гражданство России», добавил Хаджимба.

Напомним, что ранее законопроект об апартаментах обсудили в Комитете по государственно-правовой политике абхазского парламента.

В законопроекте указано, что апартамент – нежилое коммерческое помещение, общей площадью не менее 20 квадратных метров, состоящий из одной или более комнат со спальным местом и кухонной зоной, предназначенный для временного проживания. Собственником апартамента может быть физическое или юридическое лицо, владеющее апартаментом на праве собственности.

«Апартамент не является жилым помещением и не предназначен для постоянного проживания граждан», – сказано в документе.

Приобретение апартаментов запретят лицам, «выступавшим или выступающим против независимости и государственного суверенитета республики Абхазия», участвовавшим в боевых действиях против Абхазии, либо «оказывавшим содействие оккупационному режиму», совершившим преступление в отношении абхазских граждан «по мотивам политической или национальной ненависти и вражды», по признаку национального и этнического происхождения, языковой принадлежности и т.д.

Наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства апартамента в собственности не является основанием для получения вида на жительство или абхазского гражданства, сказано в документе.

Противники законопроекта считают, что речь идет о скрытой форме продаже недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться около 100 тысяч человек. «Население Абхазии будет 340 тысяч, из которых коренное абхазское население останется 100 тысяч – это, считайте, меньше 30%», – заявлял «Эху Кавказа» председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леуан Микаа.