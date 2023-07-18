«Ньюкастл» готов заплатить за Хвичу Кварацхелия почти 100 млн евро

Английский «Ньюкастл» готов предложить итальянскому «Наполи» почти 100 млн евро за 22-летнего грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия. Об сообщили международные СМИ, среди них – авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport.

Действующий контракт Кварацхелия с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Сообщается, что итальянский клуб не только не планирует расставаться с футболистом, но и работает над новым долгосрочным контрактом с ним.

Напомним, что Кварацхелия, в дебютном сезоне выигравшего чемпионат Италии, признали лучшим игроком сезона Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23.

Грузинские СМИ со ссылкой на европейских журналистов также пишут, что трансфер грузинского вратаря Георгия Мамардашвили из «Валенсии» в «Баварию» почти решен. Ранее сообщалось, что 22-летний голкипер входит в список потенциальных трансферных целей мюнхенского клуба.