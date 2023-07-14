Госдума примет новый закон из-за перехода фигуристов в сборную Грузию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «РБК Спорт», что работает над законопроектом, обязывающим спортсмена компенсировать бюджетные выплаты при смене гражданства. Поводом для законодательной инициативы стала ситуация с фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, которые сменили спортивное гражданство и будут выступать за Грузию.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

«Сейчас мы как раз в нашем комитете рассматриваем вопрос о целесообразности нового законопроекта, он будет обязывать спортсменов, которые получили иное спортивное гражданство, но были при этом на финансировании от бюджета России, были членами национальных команд или кандидатами в сборную, платить компенсацию», – заявил Свищев.

По его словам, «те усилия и средства, которые Россия потратила на спортсмена в течение многих лет, за один день может получить другая страна».

Ранее в пресс-службе Минспорта России подтвердили, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали государственное финансирование в сезоне 2022/23.

В министерстве заявили, что Дэвис и Смолкин выполнили критерии попадания в список кандидатов в сборную команду России. Поэтому с ними было заключено трудовое соглашение. На какую сумму, в Минспорте не сообщили. На новый спортивный сезон-2023/24 спортсмены не включены в списки кандидатов в сборную, и соглашение с ними расторгнуто.