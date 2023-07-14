Госдума примет новый закон из-за перехода фигуристов в сборную Грузию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «РБК Спорт», что работает над законопроектом, обязывающим спортсмена компенсировать бюджетные выплаты при смене гражданства. Поводом для законодательной инициативы стала ситуация с фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, которые сменили спортивное гражданство и будут выступать за Грузию.
Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
«Сейчас мы как раз в нашем комитете рассматриваем вопрос о целесообразности нового законопроекта, он будет обязывать спортсменов, которые получили иное спортивное гражданство, но были при этом на финансировании от бюджета России, были членами национальных команд или кандидатами в сборную, платить компенсацию», – заявил Свищев.
По его словам, «те усилия и средства, которые Россия потратила на спортсмена в течение многих лет, за один день может получить другая страна».
Ранее в пресс-службе Минспорта России подтвердили, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали государственное финансирование в сезоне 2022/23.
В министерстве заявили, что Дэвис и Смолкин выполнили критерии попадания в список кандидатов в сборную команду России. Поэтому с ними было заключено трудовое соглашение. На какую сумму, в Минспорте не сообщили. На новый спортивный сезон-2023/24 спортсмены не включены в списки кандидатов в сборную, и соглашение с ними расторгнуто.
- Более двухсот российских спортсменов сменили или собираются сменить спортивное гражданство в 2022-2023 годах, чтобы продолжить выступать на международных соревнованиях после того, как в отношении России были введены санкции в ответ на военное вторжение в Украину. Эти данные приводит издание «Холод» на основе открытых источников. В списке оказались как чемпионы Европы и мира, так и начинающие спортсмены, отмечают журналисты.
- Ранее «Эхо Кавказа» сообщало о том, что за сборную Грузию решили выступать футболист Саба Сазонов, фигуристы Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Инга Гургенидзе, теннисистка Натела Дзаламидзе.
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