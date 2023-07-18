Нужно ли строить в Вазиани международный аэропорт? В Грузии продолжаются споры вокруг этого вопроса. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает Вазиани идеальным местом для реализации «амбициозного плана» по созданию в Грузии крупнейшего в регионе международного авиаузла.

Однако здесь же находится крупнейшая многоцелевая военная база и совместная учебная база НАТО, и властям все же придется выбирать, какой из объектов для государства важнее, сказал в интервью газете «Квирис палитра» бывший глава Генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе:

«Аэропорт и аэродром не должны находиться рядом с военной базой, где проходят учения. Даже сегодня, когда в Вазиани проходят учения, Управление аэронавигации Грузии получает соответствующие предупреждения для принятия мер и учета текущей ситуации. Если здесь будет строиться международный аэропорт, то куда нам перенести учебный центр Вазиани? Оправдана ли будет потеря такой крупной базы? Второй такой большой базы в Восточной Грузии у нас нет, на которой можно проводить масштабные учения. Проводить таковые рядом с гражданским аэропортом нельзя».

Между тем, Вазиани – самая подходящая территория для проведения военных учений, продолжает собеседник издания. Поблизости нет населенных пунктов, что позволяет проводить учения с использованием танков, бронетехники, артиллерийского огня:

В Грузии не так много территорий, подходящих для военной подготовки, и мы отказываемся от единственной, которая у нас есть?

«Вазиани специально выбирался для этого. Схожая территория есть и в Гареджи, однако (размещать там базу) отказались, поскольку могли повредить исторические памятники. В Грузии не так много территорий, подходящих для военной подготовки, и мы отказываемся от единственной, которая у нас есть? В обмен на что?»

О преимуществах строительства аэропорта говорит член оппозиционной партии «За справедливость» Иасе Зауташвили:

«На территории тбилисского аэропорта есть два оврага, что ограничивает возможности для взлетно-посадочной полосы, в Вазиани нет оврагов ни с одной стороны. При хорошем моделировании можно будет построить две длинные взлетно-посадочные полосы».

Однако, «бизнес-план теряет свою целесообразность» при наличии двух международных аэропортов в радиусе 15 километров, сказал Зауташвили.

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Каковы шансы «Грузинской мечты» остаться у власти еще на два срока? С таким вопросом информационное интернет-агентство Intepressnews обратилось к политологу Левану Лорткипанидзе. На прошлой неделе генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что члены его команды намерены выиграть не только парламентские выборы через год, но и последующие – в местные органы самоуправления в 2025 году, а потом и парламентские в 2028 году.

Уверенность лидерам правящей команды придает неорганизованность и слабость антиправительственных групп

«В современном мире излишняя самоуверенность плохо характеризует политика. Мы живем в эпоху, когда одно маленькое событие может полностью изменить ход политического процесса… Уверенность лидерам правящей команды придает неорганизованность и слабость антиправительственных групп. К сожалению, оппозиция крайне раздроблена и дезорганизована, она не в состоянии обозначить свои программные приоритеты, она может лишь заниматься критикой, но не в состоянии предложить избирателям реальные альтернативы».

Между тем, за последнее десятилетие правящая партия исчерпала значительную часть своих ресурсов, продолжает политолог:

«Они поставили перед собой грандиозные цели и с трудом добились малой их части. Кроме того, какой бы выдающейся ни была политическая сила, после многих лет правления люди устают от нее, у народа накапливается куча претензий. Следовательно, для убедительной победы на выборах правящей силе потребуется гораздо больших усилий, чем в обычных случаях», – цитирует Лорткипанидзе Intepressnews.

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Ежегодно в Тбилисском водохранилище тонут десятки людей, столичным городским властям известно о «смертельных зонах», однако они не принимают достаточных мер для ограничения доступа к ним, заявил глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили в эфире передачи «360 градусов» компании «Палитраньюс»:

По нашей просьбе тбилисская мэрия установила по всему периметру запрещающие знаки, однако этого явно недостаточно

«На Тбилисском море есть «зоны смерти», представляющие опасность для граждан, особенно детей, где купание особенно опасно. Одна из них у т.н. водопада. Мы начали кампанию (по ограничению доступа к этим зонам купающихся) пять лет назад, после того как трагедия коснулась моей семьи (в 2017 году здесь погиб сын Цкитишвили). Нам удалось добиться, чтобы безопасность граждан в этом месте была защищена. Потребовалось много усилий для этого. По нашей просьбе тбилисская мэрия установила по всему периметру запрещающие знаки, однако этого явно недостаточно».

Чаще всего именно в самых опасных зонах нет спасателей, утверждает Алеко Цкитишвили. В частности, на участке со стороны района Варкетили ежегодно происходят несчастные случаи. Мэрия и муниципалитет знают об этом, однако план по предотвращению инцидентов пока не разработан.

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