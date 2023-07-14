На заседании парламентского комитета по процедурным вопросам большинством голосов были прекращены депутатские полномочия мажоритарного депутата партии власти Давида Сергеенко. Он был против принятия закона «Об иноагентах». В связи с этим оппоненты власти обвинили его в давлении на несогласных даже в ее собственных рядах. В свою очередь лидеры «Грузинской мечты» видят признаки «кадрового голода» в оппозиции, заявляя, что останутся у власти еще на десять лет.

Давид Сергеенко был единственным из пятерых депутатов «Грузинской мечты», не проголосовавших в марте за законопроект об иноагентах, но сохранивших депутатский мандат. Остальные четверо – Ираклий Ковзанадзе, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили и Нино Иобашвили с весны не числятся в рядах партии власти. Все они в парламент попали по партийным спискам и руководству «Грузинской мечты» легко было заменить их другими, более послушными членами партии.

С Сергеенко дело обстояло сложнее. Он – мажоритарный депутат от тбилисского района Сабуртало, в случае ухода Сергеенко в тот момент по закону следовало проводить промежуточные выборы, что «Грузинскую мечту» не устраивало на фоне масштабного протеста из-за скандального законопроекта об иноагентах.

Дождавшись же времени, когда избирательный кодекс с учетом приближающихся парламентских выборов уже не предусматривает проведение промежуточных выборов, комитет по процедурным вопросам вынес на рассмотрение вопрос о лишении Сергеенко депутатского мандата. Формальным поводом стали пропущенные Сергеенко 25 из 32 пленарных заседаний по неуважительной причине. Окончательное решение будут принимать уже на осенней сессии, но мало кто сомневается, что парламентское большинство проголосует за то, что выступивший против воли партийного руководства Сергеенко останется без мандата, говорит независимый депутат Тамар Кордзая:

«В отличие от других депутатов, Давид Сергеенко не стал писать заявление об уходе. Мы видим, что «Грузинская мечта» разными способами избавилась от нежелательных для себя людей в парламенте. Сегодняшнее решение принято лишь потому, что Давид Сергеенко проявил государственное мышление и тогда в марте не проголосовал за «российский» закон (об иноагентах)».

Давид Сергеенко давно не появлялся на публике. А лидеры «Грузинской мечты» избегают этой темы, ограничиваясь общими заявлениями, что в правящей силе все хорошо, что партия сплочена, как и прежде, и готовится к предстоящим парламентским выборам 2024 года.

С этой целью партию ставят в строй не только в парламенте, но и в регионах, проводя региональные партийные конференции и назначая там новых руководителей. На таком мероприятии присутствовал сегодня в Амбролаури, что в регионе Рача, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он предпочел говорить об оппозиции – какой кадровый дефицит испытывают в «Нацдвижении» и «Стратегии Агмашенебели», которые рассматривают возможность выступить на предстоящих выборах в коалиции.

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе при этом не скрывает, что претендует на пост премьер-министра. Назвав оппозиционные партии «коллективным Нацдвижением» и «агентами иностранного влияния», Ираклий Кобахидзе заключил:

«Видим кадровый голод в «Нацдвижении», – ни интеллекта, ни добропорядочности, ничего нет у этих людей, которые представляют сегодня руководство «Нацдвижения». У них единственный шанс – проиграть выборы».

Потому Кобахидзе призвал сторонников не препятствовать лидеру «Нацдвижения» Левану Хабеишвили в его встречах в регионах – что неоднократно наблюдалось, когда сторонники «Мечты» закидывали Хабеишвили камнями и яйцами.

В оппозиции не верят, что власти откажутся от этого способа политической борьбы, который «Мечта» переняла в 2012-ом от «Нацдвижения» и успешно апробирует последние десять лет. Тем более что накануне генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «Грузинская мечта» выиграет не только парламентские выборы через год, но и последующие голосования в местные органы самоуправления в 2025 году, а потом и парламентские выборы в 2028.

«Отмените тогда выборы вообще», – иронизировали многие оппоненты в соцсетях. В оппозиционных партиях «Лело» и «За Грузию» прогнозы лидеров партии власти о бессменном сиянии на грузинском политическом небосводе «Грузинской мечты» назвали «пустой несбыточной мечтой». А один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе, вспомнив, что основатель правящей силы Бидзина Иванишвили обещал когда-то «все обустроить» в стране к 2030 году, предложил свое летоисчисление для нынешней власти:

«Они свое пребывание власти связывают с пребыванием у власти Владимира Путина в РФ. Но они ошибаются в одном: очень скоро Украина победит и освободит свое государство от российских террористов, Путин утратит власть, и вслед за ним потеряет ее и «Грузинская мечта». Это произойдет уже в следующем году».

Неудачной предвыборной пропагандой считает заявления лидеров «Грузинской мечты» бывший диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Пусть с начала победят в 2024 году, а потом начнут говорить о 2028. У «Грузинской мечты» не так обстоят дела, чтобы говорить о гарантированной победе. До выборов остается чуть больше года. За этот год многое изменится, многое зависит и от внешней геополитической ситуации, от российской войны в Украине. За «Грузинскую мечту» готовы проголосовать не более 30% избирателей, и если у нее есть преимущество, то только потому, что оппозиция очень разрознена. Многое зависит от того, как эффективно поработают с избирателем маленькие партии».

За год, предполагает политолог Дзабирадзе, оппозиционные партии могут вполне добиться в этом успеха. И интеллектуального ресурса, по его мнению, больше в оппозиционных партиях, чем в «Грузинской мечте», в которой лидеров, тем более харизматичных, по словам Дзабирадзе, можно сосчитать на пальцах одной руки, а вся партийная демократия сводится к тому, что каждый депутат «Мечты» почти слово в слово должен повторить тот текст, месседж-бокс, который составлен партийной верхушкой. А тому, кто сделает шаг в сторону, как в случае с Давидом Сергеенко сегодня, больше не место ни в партии, ни тем более в парламенте.

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