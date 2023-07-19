Сколько россиян пересекли границу Грузии в текущем году? Статистика

В первой половине текущего года границу Грузии чаще всего пересекали россияне. Об этом говорится в статистике, опубликованной МВД Грузии.

По информации ведомства, в первом квартале граждане России совершили почти 300 тысяч поездок в Грузию, во втором – более 443 тысяч.

Число выездов россиян из Грузии в первом квартале превысило отметку в 320 тысяч, во втором – 427 тысяч.

Всего за шесть месяцев 2023 года границу Грузии пересекли 741 909 россиян, выехали – 747 679. Таким образом, число выехавших из Грузии россиян на 5770 превысило число прибывших.

Аналогичная статистика за 2022 год на сайте МВД Грузии не опубликована. Глава ведомства Вахтанг Гомелаури ранее говорил, что в Грузию в 2022 году въехали 869 874 гражданина России, выехали – 809 873. По состоянию на 1 января 2023 года около 60 тысяч граждан РФ находились в Грузии.

В 2021 году россияне пересекли границу Грузии 291 511 раз, в 2022 году – 1 459 541 (включая туристические и транзитные визиты).

17 июля в Национальной администрации туризма Грузии сообщили, что за первое полугодие текущего года Грузию посетили 2 860 117 международных путешественников. В статистике администрации туризма лидирует Турция (582 527 визитов), на втором месте – Россия (577 632 визита).