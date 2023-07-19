«Разворот российской торговли» – в Москве обсудили работу «Верхнего Ларса»

Глобальный разворот российской торговли на Восток и на Юг уже состоялся, заявил исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Он, в частности, рассказал о работе КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

«Мы достигли абсолютных рекордов. 31 622 грузовика было пропущено в июне. И мы сохраняем этот темп, в июле очередей нет. Это больше тысячи грузовиков в день», – сказал Давыдов.

Мишустин, в свою очередь, рассказал о просьбе премьера Армении Никола Пашиняна относительно увеличения пропускной способности «Верхнего Ларса».

«Мы с вами в Сочи дали ему соответствующие обещания, которые были неукоснительно выполнены», – сказал Мишустин.

Давыдов в ответ рассказал о сотрудничестве с Арменией и Грузией.

«Армянские коллеги тоже помогают нам координировать работу с грузинскими партнёрами, с которыми мы, в частности, договариваемся, как подавать машины друг другу на контроль», – добавил российский чиновник.

Отметим, что 21 июня, посещая «Верхний Ларс», Давыдов заявил, что на границе с Грузией «сейчас осуществляется прорыв экономической блокады», которую России устроили страны Европы.