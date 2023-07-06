Экспорт автомобилей из Грузии в Россию может быть существенно ограничен. 11-й пакет санкций, введенных в отношении России Европейским союзом, а также ограничительные действия сопредельных с Грузией государств могут внести серьезные коррективы в планы бизнеса.

Легковые автомобили занимают третье место среди экспортных товаров Грузии на российском рынке. За пять месяцев 2023 года напрямую из Грузии в Россию было отправлено около трех тысяч автомобилей общей стоимостью 41 миллион долларов. За год экспорт этой категории вырос на 458%.

Но для Грузии это не главное направление. Основная часть российского направления реэкспорта автомобилей пришлась на Армению, Казахстан и Киргизию, которые являются членами общего таможенного пространства с Россией.

За пять месяцев 2023 года из Грузии в зарубежные страны было экспортировано 42 тысячи автомобилей на сумму 795 миллионов долларов. В денежном выражении экспорт увеличился на 316% по сравнению с предыдущим годом. Лидеры грузинского экспорта автомобилей распределились в следующем порядке:

Азербайджан – $189 млн (годовой рост 96%; автомобилей – 12 916, средняя цена одного – $15 тыс. долларов). Казахстан – $187 млн (годовой рост 692%; автомобилей – 10 894, средняя цена одного – 17 тыс. долларов). Кыргызстан – $182 млн (годовой прирост 1962%; автомобилей 4 571, средняя цена одного – 40 тыс. долларов). Армения – $149 млн (годовой рост 1690%; автомобилей – 8 296, средняя цена одного – 18 тыс. долларов).

При сохранении таких темпов роста экспорта к концу года доходы Грузии от торговли автомобилями могли достичь 1,7-1,9 миллиарда долларов. Впрочем, судя по всему, в этом направлении наметились трудности непреодолимого характера.

Напомним, ранее в Россию из стран ЕС нельзя было поставлять машины стоимостью свыше 50 тысяч евро. Согласно 11-му пакету санкций, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

По словам дилеров, новый пакет санкций ЕС лишь усугубил неразбериху на рынке. Автодилер, попросивший не называть его имени, прогнозирует, что под ограничительные меры ЕС попадет более 50% экспорта автомобилей в Россию. Кроме того, с июня ограничительные меры ввела Армения, где налоги для грузинских экспортеров подняли настолько, что лишили перепродажу всяческого смысла, говорит эксперт:

«Направление Армении практически потеряло для нас смысл, там в зависимости от возраста за растаможку автомобиля требуют почти половину рыночной стоимости, которую вычисляют по своим же каталогам. Таким образом они вывели грузинский рынок из игры и сейчас налаживают импорт напрямую с аукционов в Америке. Учитывая преимущества Таможенного союза, они продают автомобили в Россию с минимальной наценкой, таким образом планируя убрать с российского направления посредников».

В этих условиях грузинским дилерам не остается ничего иного, как перегонять автомобили транзитом в Киргизию и Казахстан, которые также состоят в общем таможенном пространстве с Россией. Однако эти направления дороже главным образом из-за больших расстояний, говорит эксперт:

«С этой точки зрения наиболее привлекательно выглядит Киргизия. Там таможенные сборы собирают согласно выписанному в Грузии инвойсу, и, если рыночная стоимость автомобиля 25 тысяч долларов, я могу вписывать в накладную 10 тысяч, и покупатель оплатит по более заниженной расценке. В целом, после введения санкций против России все бросились скупать автомобили, чтобы перепродать выгодней в России, однако рынок Грузии оказался настолько перенасыщенным, что превзошел спрос, так что многих нерадивых это ударило по карману».

В свою очередь, по мнению основателя Ассоциации автоимпортеров Алексия Нониадзе, в целях сохранения перспективных направлений реэкспорта прямой экспорт автомобилей в Россию придется серьезно ограничить. Эксперт заострил внимание еще на одной специфике: в частности, с 2020 года Азербайджан закрыл сухопутные границы для легковых автомобилей:

«Перегонять автомобили транзитом через территорию Азербайджана невозможно, поэтому реэкспорт в Киргизию и Казахстан происходит посредством опять же России, что значительно удлиняет маршрут и делает его более дорогим. Новый санкционный пакет плотно прикрывает для нас российский рынок, и тут возникает дополнительная проблема. В частности, не подпадет ли Грузия под вторичные санкции, если скажем, автомобили, проданные из Грузии в Казахстан, уже оттуда попадут на рынок России?»

По всей видимости, властям Грузии придется вносить ясность в этот вопрос. На днях министр экономики Грузии Леван Давиташвили напомнил, что торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии, поэтому в ЕС был направлен уточняющий вопрос: что может считаться нарушением санкций, а что нет? Правительство надеется на успешное завершение упомянутых переговоров, заявил министр.

Дополнительный хаос, по словам экспертов, на рынок внес неожиданный обвал курса рубля, после чего до стабилизации ситуации многие приостановили продажи автомобилей в направлении стран Таможенного союза.

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