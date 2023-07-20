В Грузии объявят о создании оппозиционного предвыборного объединения

Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» сегодня, в 20:00 по тбилисскому времени проведут совместный брифинг.

Как сообщил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, партии объявят о создании нового объединения к парламентским выборам 2024 года. Ранее о консультациях двух оппозиционных сил сообщали СМИ.

«Это – новое объединение, новая платформа, которая будет создана на базе «Стратегии Агмашенебели» и «Национального движения». Она объединит много новых лиц. Говорить о том, как и под каким «брендом» мы пойдем на выборы, пока рано. У нас будет совместная дискуссия по данному вопросу, в ней примут участие многие консультанты, зарубежные группы», – сказал Чихладзе.

Он добавил, что новое объединение пока не консультируется с другими партиями, так как «в Грузии всего 5-6 прозападных оппозиционных партий и они уже высказали свои позиции».

Отметим, что основателем «Единого национального движения» является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а председателем – Леван Хабеишвили. Лидер «Стратегии Агмашенебели» – Георгий Вашадзе, покинувший ЕНД в 2016 году.