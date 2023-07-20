Депутаты Европарламента призывают страны ЕС ввести санкции в отношении движения «Альт-инфо» и ее лидера Константина Моргошия в связи с погромами, организованными гомофобными группами на фестивале Tbilisi Pride.

«Мы решительно призываем ввести санкции против группы «Альт-инфо» и стоящего за ней олигарха – Константина Моргошия», – говорится в заявлении шестерых депутатов Европарламента, адресованном президентам Еврокомиссии и Европейского совета, посолу ЕС в Грузии и еврокомиссару по вопросам равенства.

Это заявление евродепутаты сделали спустя почти две недели после нападения гомофобных групп на фестиваль Tbilisi Pride, но вопрос, поднятый парламентариями, назревал давно, считает одна из организаторов мероприятия Анна Субелиани:

«Этот синдром безнаказанности, который сейчас главенствует, придает этим темным и необразованным силам уверенность в том, что они могут делать что угодно, поскольку их не наказывают за их противоправные действия. Это как-то изменится, и они поймут, хоть и не благодаря власти, что на них будет возложена ответственность, и они, как минимум, почувствуют дискомфорт. Я очень надеюсь, что это окажет хоть какое-то влияние на эти процессы».

Впрочем, Константин Моргошия, в отношении которого евродепутаты призывают страны ЕС ввести персональные санкции, ответил, что они не нанесут ему никакого ущерба. «Если что, отдохну в Латинской Америке, там хорошая природа», – отшутился он.

«У меня бизнес в Европе, я не вывожу продукцию, напротив, ввожу. Так что моему бизнесу это не будет мешать. Если это вообще произойдет, и они пойдут на это безумие, то оно будет временным. В Грузии мы – мишень номер один для представителей ультралиберального крыла, и это подтверждается. Ни одного из чиновников «Мечты» не обложили санкциями, а начали с меня. Мой прадед Тарас Моргошия ездил в Берлин без виз, и я что-нибудь придумаю. Да и не оформлено на меня ничего», – заявил Моргошия в интервью телекомпании «Пирвели».

Вице-президент Европарламента Марк Анхель поясняет, что речь идет о двух видах санкций: ограничение на поездки в страны Европы и блокирование активов Моргошия, если таковые имеются.

Копию обращения европарламентариев уже получили президент и правительство Грузии, сообщил Марк Анхель в эфире телекомпании «Формула»:

«Мы должны убедиться, что ни один тетри не попадает в Грузию из Европы для финансирования насильственных группировок. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен, когда речь зайдет о выполнении 12 рекомендаций, защите прав человека… Мы так же должны разобраться, каковы связи между этой группой и правительством Грузии», – цитирует Марка Анхеля сайт «Формулы».

Экс-омбудсмен, глава Института исследования демократии Уча Нануашвили поясняет, что из комментариев становится ясно, что призыв к санкциям – это не точечный удар по радикальной группировке «Альт-инфо» и ее лидерам, но своеобразный рычаг давления на власти Грузии, которые годами поддерживают экстремистские действия гомофобных групп, осуждаемые многими представители цивилизованного мира:

«Подобные призывы со стороны Запада и международного сообщества должны быть постоянными, чтобы власти Грузии находились под давлением. Только так они сделают какие-то шаги для искоренения опасностей, которые несет насильственная организация «Альт-инфо». Она использует насилие и дезинформацию для нейтрализации в стране демократических либеральных сил. Жертвой их кампании уже стал один журналист. Необходимо вынудить власть пойти на конкретные шаги против экстремистской организации «Альт-инфо»».

Тем временем, власти продолжают бездействовать, говорит правозащитник. Жертвами гомофобных групп на протяжении лет становились десятки людей, среди них участники и организаторы последнего фестиваля Tbilisi Pride. Представители силовых структур и правительства до сих пор продолжают считать заслугой полицейских проведенную эвакуацию участников фестиваля, при этом, несмотря на десятки доказательств, в том числе и видеокадров, не наказывают нападавших и организаторов погромов, которые, как это дал понять и Константин Моргошия, чувствуют себя вполне комфортно на фоне бездействия, а зачастую и даже поощрения со стороны властей. Между тем, в правящей партии тему эту пока не комментировали.

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