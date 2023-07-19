Россия не прекращает ракетные атаки на портовую инфраструктуру Украины. В ночь на среду вновь были атакованы Одесса и Черноморск. Есть разрушения, ранения получили несколько человек. В Киеве заверяют: несмотря на террор, Украина продолжит переговоры с партнерами о возобновлении «зерновой сделки» без участия России. При этом Москва несет имиджевые потери. Владимир Путин в итоге не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Власти Южноафриканской республики формально обязаны арестовать президента России согласно ордеру Международного уголовного суда в случае его появления на территории страны. И предприняли максимум усилий для того, чтобы Владимир Путин отказался от этой идеи.

Вторая ночь российского «возмездия» – в результате очередного ракетного удара пострадали зерновые терминалы в Одессе и Черноморске, которые использовались для поставок украинского зерна на мировые рынки. Уничтожены порядка 60 тысяч тонн зерна, готового к погрузке. В соцсетях также появились кадры, на которых виден пожар в здании, где, судя по взрывам, хранились фейерверки. В ВСУ утверждают, что им удалось сбить 13 из 16 крылатых ракет «Калибр», управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 беспилотника из 32 запущенных.

В Киеве уверены: Россия использует террористические методы против Одессы, чтобы создать внутренние проблемы и голод в странах «глобального Юга» и организовать кризис беженцев в странах Запада для ослабления союзников и политического вмешательства во внутренние дела этих стран. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, используемое для этого вооружение невозможно производить без компонентов, изготовляемых на Западе и в странах Азии. На это, считает Ермак, требуется дать системный ответ, в частности - ужесточить санкции как против самой России, так и против тех, кто помогает россиянам их обходить:

«Россия в будущем должна быть неспособна к ведению войны. Это можно обеспечить экономическими санкциями. Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за зло. Системная работа позволит нам победить. Ответ на террор – это сила. Оружие, авиация, дальнобойные ракеты – вот что нужно Украине. Мы должны изгнать РФ с нашей территории».

Впрочем, пока западные партнеры Украины, в первую очередь администрация США, несмотря на многочисленные просьбы, отказывают Киеву в предоставлении ракет дальнего радиуса действия, а также боевых самолетов, опасаясь, что украинские войска будут использовать их для ударов по российской территории, что в Вашингтоне воспринимают довольно болезненно. Очередная встреча в формате Рамштайн лишь подтвердила – США пока не готовы выйти за рамки поставок артиллерийских боеприпасов:

«Мы говорили о текущих потребностях Украины, в том числе, как я уже сказал, о ее острой потребности в боеприпасах. Мы также обсудили планы наращивания производства боеприпасов как на национальном уровне, так и на международном уровне посредством важной инициативы Европейского Союза», – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Не способствует принятию более смелых решений администрацией Джо Байдена и предвыборная атмосфера в самих Штатах. Главный оппонент главы Белого дома Дональд Трамп не устает обвинять своего визави в провальной политике в том числе в отношении российско-украинского конфликта:

«Арсеналы пусты, запасы пусты, казна опустошена. Наша страна полностью унижена, и во власти коррумпированный, скомпрометированный президент, кривой Джо Байден, который втягивает нас в Третью мировую войну. В этих обстоятельствах мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, является совершенно безумной. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений».

Тем не менее, в Вашингтоне дали понять: надеждам тех, кто считает, что Запад почти готов отказаться от поддержки Украины ради скорейшего окончания конфликта, не суждено сбыться. Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уверен: украинское наступление, несмотря на всю его медлительность, еще далеко не завершено:

«На мой взгляд, это далеко не провал. Я думаю, что еще слишком рано делать такие заявления. Думаю, что предстоит еще много драться, это будет долго, это будет тяжело, это будет кроваво, но в конце концов мы увидим, где украинцы окажутся по отношению к русским».

О том, что Украина не собирается останавливаться, по мнению аналитиков, говорит и мощный взрыв, прогремевший на аннексированном Россией Крымском полуострове. В социальных сетях распространяются видеозаписи, предположительно, момента удара по российскому складу боеприпасов, размещенному на военном полигоне. Вследствие возникшего пожара местные власти распорядились о перекрытии федеральной автотрассы и эвакуации примерно двух тысяч человек из близлежащих районов.

Не готова Украина и отказываться от экспорта своего зерна. Несмотря на то, что Россия ударами по портовой инфраструктуре ясно дала понять, что сделает все для того, чтобы сделка без участия Москвы стала нежизнеспособной, в Киеве надеются на то, что международные партнеры окажутся более заинтересованы в том, чтобы предотвратить голод в беднейших странах, чем в потакании российскому шантажу. Об этом, в частности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

«Это обсуждение буквально всех возможных вариантов. Мы делаем это в Киеве. Наши партнеры делают это в Брюсселе, в Вашингтоне, здесь, в штаб-квартире ООН, в Анкаре. Все ищут выход, и сейчас рассматриваются все варианты. Проблема, конечно, в том, что будет, если Россия решится атаковать судно с зерном. Этот вопрос сейчас рассматривается в разных столицах. но мы не можем просто сказать: «хорошо, Черноморская зерновая инициатива мертва. Россия убила ее. И теперь мы должны сидеть и смотреть, что будет дальше». Мы должны найти альтернативу. И сейчас идут очень активные дискуссии о том, как найти выход. Но ключевой посыл в том, что выход требует политической воли».

Еще один вопрос политической воли – решение президента России не ехать в ЮАР на саммит БРИКС, который состоится в этой стране в августе. По сообщению офиса южноафриканского коллеги Владимира Путина, российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Проблема в том, что формально, если бы Путин все же приехал в ЮАР, власти страны, как подписанты Римского статута, должны были бы арестовать российского президента и передать его Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Путина еще в марте этого года. И в Претории крайне нервно отнеслись к подобной перспективе:

«У Южной Африки есть очевидные проблемы с выполнением просьбы об аресте и выдаче президента Путина. Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны», – говорится в опубликованной выдержке из письма президента ЮАР Сирила Рамафосы в Международный уголовный суд.

В Кремле поспешили опровергнуть сообщение об угрозах объявления войны, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков похвалил Рамафосу за догадливость:

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно».

По мнению наблюдателей, в Кремле явно хотели объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС, чтобы послать сигнал Западу о том, что российский лидер не находится в изоляции, а россиянам – что он по-прежнему силен и уверен в себе. Особенно на фоне отсутствия успехов российских войск на украинском фронте и мятежа ЧВК «Вагнер». Но, в итоге, судя по всему, решили не рисковать.

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